¿Cuándo conviene contratar un seguro de coche a terceros ampliado?

Según datos de la patronal Unespa, en España hay 33,4 millones de vehículos a motor asegurados. Todos ellos cuentan, al menos, con un seguro obligatorio. Pero, llegado el momento de comparar seguros de coche online, ¿qué clase de póliza es conveniente elegir si se pretende contratar un seguro económico: un Seguro a Terceros básico o un Seguro a Terceros Ampliado?



¿Qué cubre un Seguro a Terceros y cuándo es aconsejable contratarlo?

Popularmente conocido como Seguro a Terceros, el seguro obligatorio es la modalidad de aseguramiento más económica. En cuanto a su alcance, incluye, como mínimo, las siguientes coberturas:

• Responsabilidad Civil obligatoria. A través de esta garantía, un automovilista está cubierto si causa daños personales o materiales a terceros con el vehículo asegurado. • Riesgos extraordinarios. Cubre los daños provocados por fenómenos naturales extremos (terremotos, maremotos, inundaciones…), acciones violentas como consecuencia de motines, terrorismo, tumultos populares, etc., y actuaciones del ejército o la policía en tiempos de paz. Y las indemnizaciones corren a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros.

No obstante, las compañías aseguradoras suelen incluir otras garantías en sus pólizas más básicas. Así, es posible contratar seguros a terceros que, además de las mencionadas, incluyen las coberturas de Responsabilidad Civil voluntaria, Defensa Jurídica y Reclamación de Daños, Ocupantes –destinada a cubrir los daños que sufra el conductor– y Asistencia en Viaje.

Por lo que respecta a cuándo interesa suscribir un Seguro a Terceros, los profesionales del sector asegurador explican que la modalidad más básica es aconsejable en estos supuestos:

• El coche es antiguo y su valor venal se va depreciando. • Se recorren pocos kilómetros con el vehículo. • No se desea pagar mucho dinero por el seguro.

¿Cuándo conviene elegir un seguro de coche a terceros ampliado?

Sin embargo, el seguro obligatorio no cumple las expectativas de muchos conductores que, por otra parte, no desean contratar un Seguro a Todo Riesgo –la modalidad más completa y costosa–. Pensando en este perfil de usuario, las entidades aseguradoras ofrecen los seguros a terceros ampliados.

• Se trata de una alternativa muy interesante, ya que un Seguro a Terceros Ampliado sigue siendo una opción económica para asegurar un automóvil. • Y a las coberturas incluidas en el seguro obligatorio suma otras como Rotura de Lunas, Incendio y Robo. • Esta última es especialmente recomendable, pues, a tenor de los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en España se sustraen en torno a 30.000 vehículos a motor al año.

El Seguro a Terceros Ampliado se ha convertido en una modalidad de seguro con una gran demanda por su interesante relación calidad-precio. Y resulta muy apropiada para coches con una antigüedad a partir de cinco o seis años.

A la hora de suscribir esta clase de póliza, los expertos de la industria aseguradora sugieren elegir compañías especializadas que complementen las coberturas del seguro con servicios adicionales que aporten valor añadido a la modalidad contratada. Como, por ejemplo, revisión de seguridad anual gratuita, reparación de pinchazos, cambio de vehículo o servicio integral de multas.