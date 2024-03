Málaga será la sede de dos eventos deportivos de escala mundial

En octubre, Málaga será el centro mundial del deporte, pues será la sede elegida para la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón. La capital de la Costa del Sol reunirá a los grandes atletas entre el 17 y el 20 de ese mes, cuando este evento, además de agrupar a los mejores, generará entre veinte y treinta millones de euros. Todo esto coincide con la Feria Internacional de Turismo Fitur.



La carrera de Grupos de Edad y las dos coronas Sub23 darán el pistoletazo de salida al torneo el jueves 17 de octubre. Mientras que el Campeonato del Mundo de Triatlón Paralímpico y el Campeonato del Mundo Junior para ambos sexos se realizará el viernes 18.

De igual manera, a lo largo del fin de semana que sigue (19 y 20 de octubre), habrá dos grandes eventos: la final del título mundial Élite Femenino y la carrera Elite Masculina. Esta dimensión de ambas competiciones será una gran oportunidad para que los ciudadanos se comprometan con el entorno y además, será una herramienta social para la ciudad de Málaga.

No se puede negar, por otra parte, que la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón también es una fantástica estrategia de promoción turística para Málaga, ya que se estima que participarán entre 5.000 y 6.000 atletas y más de 100.000 visitantes que contribuirán con el desarrollo económico de la urbe.

¿Y el tenis?

No solo se trata de triatlón. El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena acogerá las finales de la Copa Davis de 2024. Así lo anunció y lo ha confirmado la Federación Internacional de Tenis (ITF).

La organización del deporte blanco también ha declarado que Andalucía y Málaga serán capital mundial del tenis por tercera vez, un récord, y que Sevilla acogerá la fase final de la Copa Billie Jean King en 2024.

La historia tras el magno evento de triatlón

La Serie Mundial de Triatlón se considera la principal competición internacional en esta disciplina del mundo. Desde el año 2009 se le denomina de esta manera. Antes de eso se le decía Campeonato Mundial de Triatlón. Nació en 1989 de la mano de la Unión Internacional de Triatlón (ITU), institución que lo organiza cada año.

Hasta el año 2008, el campeonato constaba de una sola competición. Pero, en esa edición la serie de torneos que lo componen pasaron a llamarse Series Mundiales y los mismos se extienden a lo largo del año y terminan con la Gran Final.

Dependiendo de cada posición en cada nivel, los participantes reciben una puntuación. Esta cifra de la Gran Final vale más. Las cinco mejores actuaciones de cada competidor o atleta se suman a los resultados de esta final. Por último, el ganador del campeonato mundial de ese año queda determinado por la cifra más alta.

De igual manera, la ITU organiza y celebra desde 2009 el Campeonato del Mundo de Triatlón por Relevos Mixtos, que se disputa como parte de una de las etapas de las Series Mundiales.