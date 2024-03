​Adolfo Aristarain, Medalla de Oro de la Academia de Cine 2024

Adolfo Aristarain está en todas las películas que ha escrito y dirigido, hay cosas suyas en La parte del león -su ópera prima-, Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma -por el momento, su último trabajo-. Y no solo en un personaje, sino en todos los que reflejan su preocupación por encontrar un lugar en el mundo. Él ha encontrado el suyo en Buenos Aires, donde recibió la noticia de que la Academia de Cine le había concedido la Medalla de Oro 2024.



Adolfo Aristarain junto a Juan Diego Botto en el rodaje de Martín (Hache)



“Es el premio que más me honra recibir. No era algo que esperara. Cuando lo recoja me acordaré de toda la gente amiga. Tengo muchos amigos en España, donde pasé casi siete años trabajando como ayudante de dirección. Mis últimas cinco películas fueron en coproducción con España, trabajé yendo y viniendo”, ha declarado el cineasta, que confiesa que “siempre me costó mucho encontrar historias”.

La Junta directiva de la institución le reconoce con su Medalla de Oro "por ser uno de los nombres fundamentales de la historia del cine en español, destacado representante del fundamental cine argentino, que tanto ha contribuido al propio cine español". Aristarain mantiene estrechas relaciones profesionales en España- fue ayudante de dirección de su gran amigo Mario Camus, “mi único maestro reconocido”; en sus repartos ha contado con los intérpretes José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela y Aitana Sánchez Gijón, entre otros; y dirigió para TVE la serie basada en el detective creado por Manuel Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho-.

Contar historias con honestidad ha sido siempre el propósito de este cineasta que no se siente autor, pero sí un profesional que conoce muy bien su oficio “y tengo una habilidad especial para manejar diálogos y actores”, ha manifestado Aristarain, que conquistó el Goya a Mejor Guion Adaptado por Lugares comunes y el Premio Goya a la Mejor Película Extranjera de Habla Hispana por Un lugar en el mundo.

Estas dos conocidas historias también fueron premiadas en el Festival de San Sebastián, certamen que reconoció con la Concha de Oro a Un lugar en el mundo y Mercedes Sampietro levantó la Concha de Plata a Mejor Actriz por Lugares comunes, que también logró el premio al Mejor Guion Original. Además, Federico Luppi consiguió la Concha de Plata al Mejor Actor con Martín (Hache). Su última participación en Zinemaldia fue con Roma, un homenaje a su madre cuyo guion coescribió con Mario Camus, a cuyas órdenes trabajó en los largometrajes La leyenda del alcalde de Zalamea y La cólera del viento, y la serie Los camioneros.

Tras ejercer de ayudante de dirección en más de 30 títulos, Aristarain (Buenos Aires, 1943) “que me sirvieron para probar cosas y afianzarme en el oficio”, dio el salto a la dirección con un cine dominado por la solidaridad, lealtad, nobleza, el poder de la amistad y la necesidad de libertad, y con unos personajes que necesitan vencer el mal para transformar el mundo en un lugar mejor.

Adolfo Aristarain es el primer director argentino que recibirá la Medalla de Oro, distinción que también han recibido Carme Elias, los actores y actrices latinoamericanos que han contribuido al cine español, Esperanza Roy y Javier Aguirre, Diego Galán, José Salcedo, Aitana Sánchez-Gijón, Juan Diego, Antón García Abril, Ángela Molina, Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Alcaine, Rosa María Sardá, Carmen Maura, Maribel Verdú, Pablo Núñez, Geraldine Chaplin, Basilio Martín Patino, Antonio Banderas, Concha Velasco, Carmelo Bernaola, Fernando Fernán-Gómez, José Luis Borau, Gil Parrondo, Elías Querejeta, Sara Montiel, Ana Belén, Alfredo Matas, Paco Rabal, Carlos Saura y Fernando Rey.