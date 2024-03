"Los girasoles ciegos": de la represión hacia la persecución y de la misma a la ceguera cultural e intelectual colectiva

Los girasoles ciegos: España, 1940



En la España de posguerra, y con un ambiente opresivo de curas ultra franquistas que obligan a sus alumnos a entonar la cara al sol como si les fuera la vida en ello, Ricardo, un buen padre de familia, intelectual de izquierdas, se verá obligado a vivir escondido en su propia casa haciéndose pasar por muerto. Mientras, su mujer Elena será acosada por un joven diácono que atraviesa una fuerte crisis vital.

El último trabajo de Rafael Azcona, fallecido el pasado mes de marzo, es la adaptación de esta novela de Alberto Méndez (1941-2004), editor y militante del partido comunista, que narra cuatro historias de «perdedores» enmarcadas en los años más duros de la posguerra. Azcona redujo las cuatro historias a una y media. Y digo media porque la narración de la huida de la joven, hija de Ricardo y Elena, con su novio no llega ni siquiera a la categoría de subtrama.

Esta reducción perjudica mucho a una película ya de por sí bastante previsible, tanto en lo que cuenta como en sus maneras ideologizadas (el cine español y buena parte de la literatura sigue siendo incapaz de contar historias sobre el pasado reciente sin enarbolar banderas y pancartas, pero éste es otro tema). De cualquier modo, la novela (Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica) tiene mucha más fuerza que la cinta, que es menos sutil e impactante.

A pesar de lo poco creíble que es la trama principal (la obsesión de un hombre tan deleznable como el diácono tenía caminos más sencillos para resolverse), le queda a José Luis Cuerda el mérito de arrancar unas magníficas y contenidas interpretaciones a Maribel Verdú, Javier Cámara y el jovencísimo Roger Princep. Ellos son, con diferencia, lo mejor de esta cuidada producción, que no cuenta nada que no se haya contado antes.

Ficha Técnica Dirección: José Luis Cuerda, Guion: Rafael Azcona, José Luis Cuerda, adaptación de una novela de Alberto Méndez. Intérpretes: José Ángel Egido, Raúl Arévalo, Maribel Verdú, Javier Cámara, Roger Príncep. País: España, 2008 Fotografía: Hans Burmann Montaje: Nacho Ruiz Capillas Música: Lucio Godoy Distribuidora: Alta Films Duración: 98 minutos Público Adecuado: Adultos

CONSIDERACIONES FINALES:

Los Girasoles Ciegos es una cinta que nos muestra que en medio de la represión Franquista, La Iglesia Católica falangista asume no solo un control ideológico y doctrinario de las buenas conciencias de los feligreses cautivos sino el control absoluto de la moral y de las costumbres de las comunidades a las que el poder eclesiástico aliado al poder civil y este al poder militar han pactado arbitrariamente para evitar cualquier tipo de peligrosas subversiones del orden social aún a cosa de la sexualidad precoz de algunos jóvenes que empiezan a despertar con sus deseos sus instintos vitales de amar y sostener relaciones heterosexuales, por ello ante cualquier expresión de lujuria y líbido por la carnalidad es preferible reclutar en el convento a la juventud para ahogar sus pasiones que correr el riesgo del desenfreno y el libertinaje.

El ejemplo del Diácono con antecedentes en la milicia castrense y estaba por ordenarse; pero que tiene también la crisis con el dilema existencial y amoroso de buscar la satisfacción y la liberación de su líbido en Elena quién al sentirse acosada lo rechaza a pesar de que su marido militante izquierdista permanece escondido y ante la persecución termina por suicidarse.