​Descubre las ventajas únicas de los armarios con puertas correderas

Disponer de un armario que satisfaga todas las necesidades del usuario puede ser un completo desafío. Se trata de una decisión que no debe ser tomada a la ligera porque debe disponer de la capacidad de almacenaje, el tipo de puerta y los materiales de fabricación adecuados para la vivienda.



El dormitorio es uno de los espacios más importantes del hogar, y el sitio en donde se suelen colocar los armarios. Por este motivo, se muestran las ventajas que ofrecen los armarios con puertas correderas, especialmente para lugares con poco espacio.

Ventajas de disponer de un armario con puertas correderas

Una de las características más relevantes al momento de seleccionar un armario donde guardar la ropa es el tipo de puertas que emplea. A continuación, se muestran los principales beneficios que ofrece el tener uno con puertas correderas en casa:

Aprovechamiento del espacio

La principal ventaja de un armario puertas correderas es que ofrece la sensación de libre movilidad en habitaciones con espacios reducidos. Hoy en día, son muchos los inmuebles que tienen un tamaño limitado, por lo que el uso de puertas correderas es un gran aliado para sacar provecho de los metros cuadrados disponibles para instalar dicho mueble, ya que se abrirá sin ocupar más espacio.

Diseño

Algunos armarios con puertas correderas tienen un diseño atractivo y moderno que se adapta al estilo de cada persona. También, se pueden combinar perfectamente con diferentes áreas del hogar para darle una mejor apariencia visual, más amplitud e iluminación.

El mercado de este tipo de muebles ha evolucionado con el paso del tiempo. Hace poco eran pocos los modelos que existían, pero ahora hay varias versiones que pueden satisfacer las necesidades de los usuarios que demandan algo nuevo en el mercado.

Por ejemplo, algunos de los armarios con puertas correderas más buscados son el Donatella, Marina de dos y tres puertas, y el Vela de dos puertas.

Versatilidad

Los muebles con puertas correderas son ideales para decorar cualquier espacio, no importa si el estilo del hogar es rústico, minimalista o escandinavo, siempre quedarán bien donde estén. Hay una variedad de modelos que combinan con estos estilos, por lo que la elección dependerá exclusivamente de los gustos del usuario.

En las tiendas están disponibles varios materiales, colores y armazones para lograr que el espacio donde se almacene el vestuario sea de lujo y combine con la personalidad del cliente. Estos modelos permiten ocultar el interior del armario o crear un vestidor para que este espacio pase a ser un extra en el dormitorio.

Accesorios que estructuran

Los armarios permiten crear un espacio más organizado en el que arreglarse a la hora de salir a un evento importante. Se trata de una mejora en la experiencia del usuario para estar listo para el día a día de manera más agradable.

Es posible utilizar percheros elevadores para colocar trajes, vestidos, bufandas, corbatas, joyas, cinturones y más. Los accesorios son infinitos, por lo que el usuario tendrá la tarea de definir cuáles necesita realmente.

Iluminación interna

La luz es un elemento importante a la hora de adquirir un armario con puertas correderas. Aquel que esté a medida tiene que disponer de varios tipos de iluminación para hacer más fácil el proceso de vestimenta. Estos muebles cuentan con espacios para colocar luces y hacerlos lucir más estéticos, además de optimizar la búsqueda de ropa sin tener que encender la iluminación en todo el dormitorio.

Fácil mantenimiento

Las partículas de polvo no pueden ingresar a este tipo de armarios debido al tipo de cierre, por lo que su estado se conserva por más tiempo. Además, el proceso de limpieza es sencillo y sus posibilidades de deterioro son bajas. Si la puerta se descuelga, el procedimiento para hacerla encajar de nuevo es fácil.

Pasos para elegir un armario con puertas correderas

Para adquirir un armario con puertas correderas lo primero que hay que hacer es conocer los siguientes puntos:

Hay que conocer cuáles son las dimensiones del espacio disponible para instalar el armario y el del dormitorio en general para asegurar que la inversión valga la pena.

Dependiendo de la cantidad de personas que vayan a usar el armario, este tendrá que tener unas dimensiones mayores o no, así como ser de más de dos puertas, especialmente cuando ambos usuarios hagan uso de él al mismo tiempo.

Evaluar si combina con los muebles del hogar, hay tiendas en las que se pueden comprar todo el conjunto para amueblar el dormitorio de manera sencilla. Pero, en el caso de ya disponer de algunos adornos, lo más recomendable es verificar que todo tenga el mismo estilo.

Considerar lo que se va a almacenar en su interior, tales como complementos, ropa, zapatos, ropa de cama, bolsos, corbatas, cinturones, joyas, etc. El armario con puertas correderas debe tener espacio suficiente para su almacenamiento o permitir el uso de accesorios que lo complementen.

Si se necesita iluminación adicional a la hora de usar el armario, hay que verificar que permita la instalación de luces LED o de cualquier otro tipo. Así, el proceso de vestimenta será más fácil y rápido.

Evaluar la necesidad de instalar un espejo o no, en el caso de requerirlo hay que consultar si el modelo tiene uno incluido.

Armarios con puertas correderas y espejo

En Mondo Convenienza está disponible una colección de armarios con puertas correderas y diferentes diseños que se adaptan al estilo de cada usuario. Entre los más buscados están los que tienen espejos incluidos, ya que sirven como espacio vestidor.

Un armario con este tipo de accesorios es ideal porque les permite a las personas ver como lucen mientras se visten al mismo tiempo. Además, evita la compra de un espejo extra que ocupará espacio en el dormitorio, haciéndolo ideal cuando este es reducido.

Gracias a la utilidad de los armarios con puertas correderas, se han convertido en una de las opciones principales para los usuarios que tienen una casa con espacios reducidos. Pues, permite aprovechar mejor los metros cuadrados disponibles para su instalación y brindar versatilidad a la hora de vestirse.