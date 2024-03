​Reflexionemos y no nos dejemos influenciar por la manipulación y engaño en los medios

Hablando con un experto en comunicación, nuevas tecnologías e inteligencia artificial me decía:



Nos están bombardeando continuamente con informaciones falsas para estar amargados y cabreados. Hay que intentar usar la lógica y no caer en esa visión tan oscura del mundo.

Las personas que se acostumbran a pensar van a la raíz de todas las cuestiones básicas, tienen criterio propio, capacidad para discernir y son gente difícil de manipular. El espantoso fracaso de la razón y el más entusiasmado éxito de la irracionalidad, proliferan cada vez más en nuestra sociedad, pero por favor no tengamos miedo, juntos con esfuerzo, haciendo ver a nuestro alrededor la realidad, con esa herramienta qué es la reflexión.

Me pierde el diálogo entre sordos, las reuniones que no conducen a nada, esas reglas impuestas por intereses personales y que a la postre no se logra nada para favorecer a la mayoría. Me incomoda aguantar engreídos que, a pesar de sus títulos, escasean de humildad y amabilidad con los demás. Desprecio a esos individuos que, con su prepotencia, incultura, tienen por enchufes; no por valía personal, cargos de responsabilidad y hacen que con sus actuaciones abandonen y hundan a los que tienen a su alrededor. Disfruto con gente que sabe de qué va esta vida, que están pendientes de su prójimo, que no se ríen de la gente por sus fallos o por su ignorancia, o incluso por su inocencia a la hora de ver este mundo.

Insisto, reflexionemos y no nos dejemos influenciar por la manipulación y el engaño. Hacemos mucho daño al enviar noticias falsas o manejadas, que el fin que persiguen es provocar odios, disputas y enfrentamientos entre nosotros.