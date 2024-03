Cuidado del cabello en primavera: cómo fortalecerlo y evitar su caída

Con la llegada de la primavera, muchas personas sentimos la necesidad de revitalizar nuestras rutinas de cuidado capilar. Es una época de renovación donde los trucos para fortalecer el cabello se convierten en aliados esenciales para prevenir la caída estacional y mejorar la salud de nuestro cuero cabelludo y cabello. Por ello, es importante cepillarlo a diario, usar champús adecuados y no lavarlo demasiado, entre otros consejos que nos dan los especialistas.





Cepillar el cabello es mucho más que un acto rutinario de belleza. Si lo hacemos correctamente, puede estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo, favoreciendo el transporte de nutrientes hacia los folículos pilosos: “Para obtener todos los beneficios, es esencial elegir un cepillo adecuado y emplear técnicas suaves que no maltraten la fibra capilar. El acto de cepillar diariamente puede distribuir los aceites naturales desde la raíz a las puntas, lo que ayuda a mantener la hidratación y protege el cabello de daños externos” – comenta María García, responsable de experiencia de cliente en Dalire , firma de champús sin sulfatos.

Las terapias Génesis que puedes encontrar en los salones Sonia AtanesHair Beauty en Madrid, son ideales para revitalizar el cabello en primavera y darle el brillo que necesita, transformando el pelo dañado en una melena radiante y llena de vida: “Es más que una terapia de renovación capilar, utilizamos técnicas y productos avanzados que reparan el daño causado por los tratamientos químicos y el uso excesivo de calor, dando como resultado un cabello más fuerte, suave y brillante”. Además, su terapia reequilibrante también es una opción para limpiar en profundidad un cabello asfixiado y proteger el cuero cabelludo, reactivando la circulación periférica a la vez que se estimula el crecimiento del pelo.

El poder del extracto de cebolla… y alimentos que benefician tu cabello

Para fortalecer el cabello y disminuir la caída estacional, el extracto de cebolla es un remedio natural, lleno de azufre y nutrientes, que además lo regenera si lo aplicamos de forma regular, aumentando el brillo y mejorando la salud del cuero cabelludo. Para prevenir la caída capilar con la nutrición, debemos incorporar alimentos ricos en vitaminas como la biotina así como zinc y hierro, que previenen la caída y fomentan su fortaleza: “Nuestra dieta debe incluir huevos, espinacas, frutos secos y pescados grasos, con el fin de fortalecer desde dentro las hebras capilares” – nos cuenta María García ( Dalire ).

Caída del cabello y otros problemas capilares



Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral , recomienda no lavarse el cabello tan a menudo para no bloquear el folículo piloso, ni secarlo muy fuerte para evitar roturas capilares, entre muchas otras cosas que hacemos mal sin darnos cuenta: “El champú que elijamos es muy importante que no irrite, ni pique ni sea muy graso, todo en función a cómo sea nuestro pelo. El cabello debe estar bien hidratado para que lo veamos sano y fuerte, aumentando en nuestras ingestas la cantidad de hierro, zinc, betacarotenos, grasas buenas omega-3 y vitaminas del grupo B, pues estimulan la raíz y fibra capilar, y sin duda desterraría el uso abusivo de planchas, extensiones o secadores a gran potencia”.

En primavera, esta caída del cabello se acentúa pero no es nada grave ni irreparable, solamente supone una dura etapa en la que el cabello volverá después a la normalidad: “Para mi, todo depende del estado actual de vuestro pelo. Si la densidad ya tiene tendencia a bajar demasiado con los años, o si todo sigue igual. Esto lo podemos comprobar pasando los dedos entre los cabellos, apretando desde el cuero cabelludo hasta las puntas, para después repetir la operación sobre toda la cabeza. Si hay menos de 10 pelos, todo está en orden, más de 10 estás empezando el proceso de caída y más de 15 estás en el momento crítico y hay que tratar sí o sí”.