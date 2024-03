La argentina Magalí Etchebarne, VIII Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

La escritora argentina Magalí Etchebarne (Buenos Aires, 1983), ha sido galardonada con el VIII Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve con su obra La vida por delante. El jurado, presidido por Mariana Enriquez, ha destacado de la obra premiada que “su estilo es pura frescura e inteligencia. Encuentra humor en la tragedia y sabe de la tristeza con rabia y ternura. No hay postura ni solemnidad en su escritura”.



Magalí Etchebarne se ha proclamado ganadora de una edición difícil por la enorme calidad de las obras finalistas, con un libro del que el jurado ha destacado que está “escrito con un humor auténtico que logra una construcción de imágenes y unos personajes complejos con el cuidado que solo alguien que conoce y sabe manejar el lenguaje puede hacer. Una propuesta contemporánea llena de agudeza, dinamismo, los conflictos de lo cotidiano y la intimidad tomados con inteligencia y frescura, pero sin renunciar a la dimensión más oscura e inquietante de los vínculos humanos”.

Junto a Mariana Enríquez, tuvieron la ardua labor de fallar, en esta séptima edición del Ribera del Duero, los escritores Brenda Navarro y Carlos Castán, el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, y el Presidente de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual. El galardón se ha entregado este miércoles, 20 de marzo, en la rueda de prensa celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, retrasmitida también online para los medios del resto del mundo.

El Presidente de Ribera del Duero ha destacado “la enorme relevancia de un premio creado con ilusión, que ha superado todas nuestras expectativas. Cada edición nos permite reconocer el talento de jóvenes autores internacionales que hacen grande la lengua española y que contribuyen a engrandecer la cultura y el arte, esa actitud creativa que unen a la literatura y al vino. Esta edición es además especial porque se entrega en el marco del 40 aniversario de Ribera del Duero, DO firmemente comprometida con la cultura, que ha apostado siempre por el apoyo a los creadores y se siente orgullosa de ser un referente de apoyo y de buen vino para todos”.

La gran confirmación de una escritora

Magalí Etchebarne ha sido reconocida, en poco tiempo y con tan solo un libro de cuentos, como una de las grandes voces de la nueva narrativa breve latinoamericana y una escritora en sus mejores días. La obra con la que ha resultado ganadora del Premio Ribera del Duero nos presenta cuatro cuentos largos, esa tierra de nadie entre la distancia larga y la breve, que constituyen una propuesta híbrida entre le cuento y la novela, donde personajes atraviesan más de un cuento, donde objetos ganan su simbolismo en diferentes historias y los espacios comparten atmósfera acuática. Un libro construido a partir de un estilo preciso, exacto, que rezuma inteligencia, poesía y humor.

Magalí Etchebarne nació en Buenos Aires, Argentina, en 1983. Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y trabaja como editora. Publicó relatos en revistas literarias y antologías, el libro de cuentos Los mejores días (2017), toda una referencia en el cuento contemporáneo argentino, y el libro de poemas Cómo cocinar un lobo (2023), una inmensa y conmovedora propuesta en torno a la pérdida y el duelo.

La obra ganadora del VIII Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve se publicará en una primera edición en papel simultáneamente en Argentina, Chile, Colombia, España, México y Uruguay el 8 de mayo. Ese día se lanzará también el ebook y el audiolibro en todo el mundo.

Un VIII Premio Ribera del Duero esperado y deseado

La octava edición del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, que ha batido récord de participación, ha recibido el apoyo unánime del sector del relato breve internacional, con la recepción de más de mil obras de autores de treinta y ocho países. Un nuevo hito para un galardón joven pero consolidado, que es un absoluto referente en su categoría, considerado un trampolín al éxito para los escritores.

Magalí Etchebarne se une hoy al prestigioso grupo de ganadores del Premio Internacional Ribera del Duero, que inauguró Javier Sáez de Ibarra, y del que forman parte Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin, Antonio Ortuño, Marcelo Luján y Liliana Colanzi. Todos han recogido premios, realizado nuevos proyectos y se han confirmado como imprescindibles del relato breve en español.

El Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve fue creado en 2008 por la Denominación de Origen, en colaboración con la Editorial Páginas de Espuma .