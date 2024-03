La cacería del hombre

O ¿acaso debería de decir de la mujer?

En el año 1992 se estrenó la película A LA CAZA DEL HOMBRE, su director realizó una magnifica historia en la que expone que a un poderoso y perverso magnate, hastiado de placeres, se le ocurre la idea de contratar a un hombre en mala situación económica, al que le propone que, a cambio de una importante cantidad de dinero, que se interne en la isla privada que posee, y él, junto con unos amigos tan poderosos y aburridos como él, intentarán cazarlo, disparándole con sus rifles, caso, de que no lo consigan matarlo, se verá libre de compromisos y podrá mancharse. La pieza humana logra zafarse de sus cazadores y la cinta termina con un final feliz.

Esta película así como el libro en el que está inspirada tuvieron su momento de gloria, y pasaron a la historia.

Pero yo no quiero referirme ni hacer una glosa de esta, pues voy a comentar el acoso al que está siendo sometida por la jauría de socialistas desde que Isabel Ayuso ganó por una mayoría aplastante en las elecciones a la Comunidad madrileña, en la que los resultados fueron: PP: 65 escaños - 1.552.243 votos PSOE: 24 escaños - 589.604

Estos, los socialistas, todos por igual, pero más sañudamente Pedro Sánchez, que accedió a la Presidencia del Gobierno por una maniobra artera y con la promesa de que, durante su gobierno, acabaría con la corrupción, están que no viven porque no soportan que tanto la comunidad cuanto la alcaldía madrileñas no sean suyas.

Su frase señera era, y tienen el descaro de decirla todavía: “la lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga”.

El partido de los “cien años de honradez”, como pregonaba el “ínclito” Felipe González dejó de gobernar y Alfonso Guerra dimitió, precisamente por los “cafelitos de su “hermanísimo” Juan. Más de cien causas tiene actualmente abiertas el PSOE, pero recientemente se ha iniciado una en la que posiblemente se vea inmersa Begoña Gómez, hay muchos trapos sucios y agua enguarrada que limpiar en el CASO GOLDO y mucho que aclarar sobre las maletas de Delcy, cuarenta, que, según últimas noticias, contenían "documentación sensible" que podría "comprometer la seguridad nacional" de España. ¿La seguridad de España o la de Pedro Sánchez y sus secuaces?

Sabemos que la Izquierda maneja como nadie la propaganda y sabe obtener réditos de las circunstancias más adversas y de los acontecimientos más insólitos e inesperados, por ello, al igual que al pulpo, más brazos tienen los socialistas, cuando hay algún asunto “non sancto”, inmediatamente echan sus mastines a la calle para que con los afilados dientes de la mentira, el engaño y la trapacería, muerdan a quienes les estorban o descubren sus miserias, para que esparzan porquería, aunque de ahí que, aunque no tenga nada que ver en ello, pues no tenían trato alguno en aquellos momentos, ataquen al novio de Isabel Ayuso, porque se vio sometido a una inspección de Hacienda. Cosa normal y corriente en España, ya que Hacienda es el monstruo insaciable que por sacar beneficio de una sola denuncia es capaz de poner en práctica miles, aunque se le demuestre posteriormente su error y equivocación. Parece ser que no tiene este particular nada que reprocharle en cuanto a tributaciones sino que es la misma hacienda la que le debe 600.000 euros.

No entraré en ello, pero sí quiero resaltar, que contra este hombre y de paso contra Ayuso se está ensañando no un socialista, sino todo el Gobierno y sus miembros. Para batirla y derribarla están utilizando toda la fuerza que les da el poder de gobernar y las argucias en las que son maestros los socialistas.

Pregunto ¿este Gobierno que se sostiene con mis impuestos puede malgastarlos en una granada de humo que lanza para tapar sus desvergüenzas?