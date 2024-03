Toyota Corolla: el coche más vendido de la historia del automóvil

Aunque a primera vista pueda dar esa impresión, el Toyota Corolla no es un automóvil del montón. Se trata de un auténtico icono automovilístico.



Y es que, desde su lanzamiento en el año 1966, este vehículo compacto del segmento C ha sido el elegido por más de 54 millones de conductores, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Una cifra de escándalo que le da derecho a ostentar el honor de ser el modelo más vendido de toda la historia. El primer puesto en el podio de los más vendidos lo consiguió en 1997 y, desde entonces hasta hoy, ningún otro modelo ha sido capaz de arrebatárselo.

El nombre del modelo, ¿una premonición de su futuro éxito?

La palabra “Corolla” es de origen latino y se traduce literalmente como “corona”. Y 31 años después del lanzamiento al mercado del primer Toyota Corolla, este coche japonés luce la corona de campeón de los coches más vendidos.

¿Casualidad o premonición? Tratándose de nipones, no es descartable la segunda opción.

La primera generación, un éxito de ventas

Los modelos de la primera generación de 1966 ya se vendían como si fueran churros. ¿Por qué? Porque el Corolla ofrecía carrocerías tanto de dos como de cuatro puertas, su diseño era discreto, pero atractivo, disponía de un motor de 1077 centímetros cúbicos que entregaba 60 CV (mucha potencia para la época) y su precio de venta era más que interesante.

El camino hacia el éxito

A esas características se les sumaron la durabilidad y la fiabilidad del modelo. En sucesivas generaciones, el Toyota Corolla adquirió una merecida fama de ser un modelo muy robusto y nada propenso a los fallos y a las averías.

La consecuencia directa fue que, en 1997, arrebató al VW Escarabajo el honor de ser el coche más vendido del universo conocido. Honor que continúa ostentando casi tres décadas después.

Diseño y evolución

El Toyota Corolla nunca se ha distinguido por disponer de un diseño llamativo. Cada una de las doce generaciones ha experimentado cambios significativos respecto de la anterior, pero respetando siempre la filosofía primigenia del modelo: practicidad, fiabilidad y pocos alardes.

El Toyota Corolla en la actualidad

La generación actual es la número 12 y fue lanzada en el año 2019. Como sus predecesores, se trata de un coche visualmente resultón, pero que no llama especialmente la atención. También como sus predecesores, es un vehículo fiable y con una excelente relación entre calidad, equipamiento y precio. La consecuencia directa es que los modelos de la generación actual se mantienen en los primeros puestos del ranking de coches más vendidos en empresas como Flexicar, algo que permite que el Corolla conserve el honor de ser el vehículo más exitoso de toda la historia del automóvil.

Y es que sus principales competidores le van muy a la zaga: el segundo en ventas es el Ford F, un pickup muy grande que no se comercializa en Europa, con más de 43 millones de unidades vendidas.

El tercer puesto se lo disputan fieramente dos hermanos bien conocidos, el VW Golf y el VW Passat. Ambos modelos cuentan con más de 35 millones de unidades vendidas.