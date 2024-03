La compañía, que ofrece soluciones innovadoras antipinchazos para ciclistas, ha conseguido escalar posiciones en los buscadores mediante las ayudas europeas Next Generation Zero Flats es una empresa líder en el mercado que ofrece soluciones antipinchazos para ciclistas. Presentan productos de alta calidad que emplean la última tecnología de este sector. Con más de una década de experiencia en investigación y desarrollo, la compañía ha perfeccionado una fórmula propia de nano-cápsulas de látex y granulado orgánico, ofreciendo una solución efectiva para evitar pinchazos y garantizar una experiencia de ciclismo sin interrupciones y con la máxima seguridad. Esta fórmula se ha probado rigurosamente en una variedad de condiciones y terrenos, demostrando su capacidad para sellar rápidamente los pinchazos y proporcionar una protección duradera en todo tipo de neumáticos, desde montaña hasta gravel.

Desde su fundación en 2010, Zero Flats ha sido pionera en la industria al ofrecer productos innovadores que han revolucionado la forma en la que los ciclistas abordan este tipo de desafíos. Cuentan con un equipo de expertos dedicados y la colaboración de ciclistas aficionados y profesionales, que les permite crear una gama completa de soluciones adaptadas a diversas necesidades y tipos de ciclismo.

Además de su efectividad en la reparación de pinchazos, los productos de Zero Flats se distinguen por su facilidad de uso y su compatibilidad con todo tipo de cubiertas y neumáticos. La aplicación del sellador es rápida y sencilla y, gracias a su composición, no daña las cubiertas. Esto garantiza una larga vida útil del producto y una protección continua para los ciclistas. La calidad y eficacia de los productos de Zero Flats se basan en una fórmula propia, desarrollada con las mejores materias primas y la garantía de un riguroso control de calidad en el laboratorio. Esta fórmula, conocida como Zero Flats Premium Quality, ha sido diseñada para ofrecer un sellado resistente, elástico y permanente, incluso en los agujeros más grandes, asegurando una protección confiable en cada pedalada.

Actualmente, la compañía se ha consolidado como una marca líder en soluciones antipinchazos, ofreciendo a los ciclistas una forma efectiva y sostenible de evitar y abordar este tipo de problemas, para disfrutar de una experiencia de ciclismo sin preocupaciones.

https://zeroflats.com/