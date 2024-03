​Recortes Cero propone tratar la corrupción como a la mafia y que se devuelva lo robado

Durante un encuentro con inscritos de la organización, Nuria Suárez, portavoz estatal de Recortes Cero ha asegurado que ‘tras las noticias que se suceden sobre los casos Koldo y el de Alberto González Amador (pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid), la indignación ha subido de grado’.



Para Recortes Cero ‘es indignante que alguien haga negocio con el sufrimiento de la gente y lo es que ante la corrupción la respuesta de los partidos en el Congreso sea el “y tú más”’. Durante el encuentro, la organización, que ha iniciado ya su campaña para presentarse a las Elecciones Europeas, ha defendido varias de las medidas que propone ‘de manera urgente’.



‘Es necesaria una reforma del código penal para dar a la corrupción el mismo trato que la ley reserva para el crimen organizado, establecer mecanismos para que se devuelva el dinero robado y anular la prescripción de los delitos económicos y fiscales’.



Según la portavoz de Recortes Cero, ‘los casos de corrupción nunca son casos aislados, son siempre tramas que recorren diferentes aparatos del estado y de las instituciones repartiendo ‘comisiones’ para poderse desarrollar’. Por eso defienden que hay que llegar hasta el final de las ramificaciones de las tramas de corrupción.



Y al mismo tiempo, ‘no hay que olvidar que cuando se quiere imponer una política determinada a un gobierno no es la primera vez que se usan dosieres cuidadosamente archivados como herramienta de chantaje’.



Para Recortes Cero la medida más importante es que se devuelva el dinero robado, porque ‘la corrupción no se subsana sólo con penas de cárcel y dimisiones, sino devolviendo el dinero “euro sobre euro”.



‘Cuando los cinco grandes bancos obtienen beneficios récord, 26.000 millones el año pasado, mientras doce millones de trabajadores no llegan a fin de mes por la subida de los intereses bancarios, de la energía y de la vivienda, y porque tienen un salario de miseria, ante la corrupción no basta con dimisiones, se tiene que devolver el dinero hasta el último céntimo para poder invertirlo en mejorar la vida de la mayoría’, defienden desde Recortes Cero.



En el mes de abril la organización celebrará unas primarias para elegir a los y las candidatas a las Elecciones Europeas, pero también votarán el programa en unas primarias sin precedentes, en las que la participación democrática es no sólo para decidir sobre quiénes componen las listas sino también sobre cuál es el contenido programático de la campaña.