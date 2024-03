​Maté al padre porque la hija es mía

Igual que para los fascistas si no te gusta gozar de la sangre y agonía de un toro no eres un buen español, para los falleros si no te gustan las fallas o todo el sufrimiento provocado por la pirotecnia no eres un buen valenciano y eso es una forma de imponer el pensamiento único como hacían los nazis, pues estos días en redes sociales cuando se visibilizan animales sufriendo o niños con autismo los falleros muestran su desprecio a ellos justificándolo por su diversión y diciendo incluso que el problema son ellos y que tenemos que irnos de Valencia hasta que acaben las fallas.