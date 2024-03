Hoy nos trasladamos a la madrileña zona de Arturo Soria para conocer el restaurante Corre ve y dile, un lugar en el que desconectar para disfrutar de una cocina mediterránea.

Fernando López de la Hoz



El empresario Fernando López de la Hoz regenta este establecimiento cuya propuesta es una cocina tradicional pero con un toque muy personal.

Su chef Álex Jiménez nos lleva a degustar platos con recetas tradicionales sencillas, en las que utiliza siempre las mejores materias primas de temporada.

En su apetecible carta no pueden faltar sus torreznos de Soria, su burrata con tartar de tomate, toques de granada y aceite de albahaca o los riquísimos daditos de solomillo al ajillo con tomillo. En nuestra visita además pudimos degustar sus fabulosas croquetas, su ensaladilla rusa, las colas de gambón en tempura y unos daditos de merluza deliciosos.



De postre, me quedo con su tarta árabe, que la saben hacer como nadie.

Ambiente desenfadado e informal en un local que llama la atención por su decoración, techos altos con un ligero toque neoyorkino en el que las maderas y su vegetación cobran un especial protagonismo, sin olvidar su enorme barra -ideal para un picoteo o tomar un buen vino- y su agradable terraza.

Restaurante Corre ve y dile Dirección: C/ Caleruega, 102

Precio medio: 40 Euros www.correveydile.com