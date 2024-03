Oscars 2024. Crónica de una (noche) anunciada

Sí, amigos, como la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, aquí se preveía la muerte de dos películas que partían como favoritas y no se han llevado nada. Luego profundizaré en esto.



La edición 96 de la ceremonia de los Premios de la Academia del Cine acaba de terminar y nos ha dejado algunos galardones sonados que vamos a comentar en la siguiente crónica.

Tomando de referencia la revista de cine Fotogramas, para incorporar algunos elementos a esta crónica, ya que seguramente alguno de sus reporteros estuvieron cubriendo la noche en directo. Para los amantes del cine, se han cumplido prácticamente todas las pretensiones y quinielas. Sabíamos que Emma Stone se llevaría el Premio a Mejor actriz protagonista y Cillian Murphy, actor. Emma Stone se ha desvinculado completamente de los roles que la dieron a conocer alejada de papeles infantiloides y juveniles y ha demostrado ser una actriz de método, incluso al recoger el Oscar.

Mientras que Murphy se encumbra como actor serio, profesional y se cuela entre los mejores actores de su generación con este Openhemeir que ha peleado con Barbie entre bambalinas. Nunca una taquilla estuvo tan reñida y la hipotética rivalidad entre cintas tan distintas fue tan patente.



Mención especial para la impecable actuación musical de Billie Ellish que embelesó al público, completamente en silencio y se hizo con el Premio a Mejor canción original por “What Was I Made For?” de ‘Barbie’ (Billie Eisish).

Greta Gerwig como símbolo del empoderamiento femenino llenando el mundo de rosa y vistiendo a Ryan Gosling del color que ha marcado el 2023. Mientras que Nolan ha alcanzado el Olimpo de los Dioses directores recogiendo la ansiada estatuilla de manos de Spielberg. Se lo debían tras varias nominaciones (Tenet, Dunkerque, ...).

Margot Robbie ya nunca más será Margot Robbie. Las niñas gritarán ¡Barbie! Cuando la vean y le costará desprenderse de esta etiqueta. Pero eso que se ha llevado. Coincido con Miguel Ángel Muñoz que ha estado comentando la gala a través de la plataforma digital de Movistar+ , en un especial conducido por María Gómez junto a otros colaboradores, en que Margot tenía que haber ganado el Oscar por Babylon, papel mucho más profundo en cuanto a interpretación.

Actuación para la historia (junto a aquella otra mítica actuación musical de Hugh Jackman) la de Ryan Gosling con su “Im Just Ken” que estaba nominada a mejor canción musical, aunque finalmente no lo obtuvo.

Se me han hecho largas las intervenciones cómicas del humorista Jimmy Kimmel y salvo algún chascarrillo ingenioso aislado de los presentadores de cada premio, ha sido una ceremonia dinámica en cuanto a entrega de premios. “Hemos venido a entregar premios, así que al lío”.

No obstante, el realizador se ha encargado de enfocar a los protagonistas de esta ceremonia en varias ocasiones, Paul Giamatti, Margot, Lilly Gladdstone, Ryan, Nolan, Emily blunt…) y poniendo el tono de humor negro el presentador del Premio a mejor vestuario saliendo desnudo al escenario, con el tarjetón del galardonado tapándole sus partes íntimas.

El memoriam dejándonos la imagen de Mathew Perry (Friends), fallecido el pasado 28 de Octubre de 2023 que se llevó el corazón del mundo entero, en un precioso homenaje acompañado por la voz de Andrea Bocelli y su hijo Mateo.

La mayoría de premios técnicos (Fotografía, dirección de producción, Diseño de vestuario, sonido, etc) han recaído sobre la poética Poor Things, Openheimer, Anatomía de una caída y La zona de interés.

La sociedad de la nieve que partía como favorita en película de habla no inglesa, se va de vacío y Robot Dreams, de Pablo Berger, también.

Ausencias como la de Leonardo DiCaprio (ya pasa de todo, ya tiene un Oscar).

Así que, ruleter@s, ¡hasta la próxima edición!