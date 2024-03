Los expertos alertan de la cultura del endeudamiento en España: muchos créditos y un estilo de vida concreto

El fenómeno del sobreendeudamiento está cada vez más presente en la sociedad española. Según destacan los expertos, el uso de créditos y microcréditos es un recurso habitual entre la ciudadanía. Una cultura que no beneficia al ahorro y que tiene diferentes causas y consecuencias. El deudor medio, de hecho, acumula hasta 18.000 euros en su cuenta de sobreendeudamiento y tiene entre 45 y 50 años.



La cultura de España es diferente a la de otros países. Y en términos económicos es fácil de detectar entre los conocedores del sector. Una de las claves está, sin ir más lejos, en la ausencia de presupuestos y fondos de ahorro. Según indican desde Go Bravo, una fintech especializada en asesoramiento financiero para personas con deudas, en España hace falta adaptar el estilo de vida a la situación económica, además de reajustar los presupuestos.

Estas dificultades y problemas con acreedores, de hecho, no tienen ninguna barrera. Indican que se da en todos los estratos sociales, desmitificando la idea de que la educación superior va ligada a una sabiduría financiera. “El conocimiento y la disciplina, especialmente en finanzas, son fundamentales para prosperar económicamente”, subraya Javier Velasquez, CEO de la compañía.

La experiencia que remarcan es que el sobreendeudamiento en España afecta a personas de todas las edades y niveles educativos, incluyendo aquellos que tienen estudios universitarios. De esta manera refuerzan la idea de que la cultura del ahorro y el estilo de vida que caracteriza a la población española son fundamentales en la tendencia al sobreeneudamiento.

Además, destacan que es poco habitual contar con un fondo de emergencia, por lo que un cambio en el nivel de ingresos puede acabar provocando un proceso de sobreendeudamiento. El cambio de ingresos, la pérdida de empleo y la aparición de una enfermedad repentina, de hecho, son las tres causas más habituales que detectan como explicación a la acumulación de deudas.

“Todavía falta mucha educación financiera, también en España. Nosotros damos un soporte a los usuarios, ayudándoles a planificar sus gastos y afrontando las deudas pendientes para poder resolverlas cuanto antes”, reconoce Velásquez.