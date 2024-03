Contador humano en Valencia sobre el Holocausto animal

El pasado sábado, con las fallas ya comenzadas, activistas del colectivo antiespecista València Animal Save realizaron en la céntrica plaza de la Virgen un novedoso acto llamado contador humano simbolizando a los más de 3.000 animales que cada segundo mueren en la industria alimentaria tras una horrible "vida" de miseria impuesta y eso sin contar a las toneladas de animales marinos asfixiados lentamente y cuyas redes de pesca llenan de plásticos nuestros océanos.





Mientras unas personas movían un contador que no paraba, otras tuvieron conversaciones con la gente acerca del veganismo, una filosofía ética de vida que busca excluir a los animales de toda explotación rechazando el especismo, la discriminación por especie a los animales como señala incluso nuestra RAE.

"València Animal Save hemos realizado esta acción para generar un gran impacto a los viandantes a través de representar con números la escalofriante cifra de animales que mueren en un breve lapso de tiempo tan solo en nuestra comunidad autónoma, cifra que no incluye a los peces ni a otros habitantes del mar. No podemos seguir aumentando exponencialmente y a escala mundial la cantidad de víctimas como consecuencia de la alimentación y seguir mirando hacia otro lado", ha declarado María Jesús Puertes, una de las coordinadoras de València Animal Save.

"También hemos conversado sobre veganismo con las personas para hacerles empatizar con los animales, tratar de que sean conscientes de su directa participación con esta cifra de animales que mueren y de que pueden detener este contador cambiando sus hábitos alimenticios", zanja la coordinadora.

RECHAZO A LA EXPLOTACIÓN ANIMAL E INVITACIÓN A CONOCER LAS ALTERNATIVAS



Más de 3.000 animales mueren cada segundo para consumo humano "víctimas condenadas desde su primer aliento a una vida miserable de maltrato, hacinamiento y crueldad absoluta", opinan desde el colectivo señalando que a esas cifras se suman la cantidad de toneladas de animales marinos con una lenta angustia hasta la asfixia total y suponiendo las redes de pesca casi la mitad de plásticos encontrados en los océanos como comentaba anteriormente.

Sin embargo, más allá de la alimentación, el veganismo incluye a todos los animales y por ello rechaza cualquier entretenimiento con los mismos cómo sería la sádica temporada taurina de fallas de la que también escribiré un artículo, zoos, caza, tiro y arrastre, acuarios u otros fines, entre los que se encuentran la peletería, cuero, lana, seda o la inhumana e innecesaria experimentación animal.

"Amparamos a la conciencia de la gente para crear un mundo justo con todas las especies de animales, pues nadie quiere observar imágenes de granjas y mataderos por la crueldad absoluta que hay en los mismos y por ello, desde la infancia se oculta todo esto para que ni siquiera lo piensen o lo sepan para rechazarlo. La industria se está encargando de poner sellos de sostenibilidad o bienestar animal que no se corresponden con la realidad como recientes investigaciones han demostrado, pero lo que rechazamos no es si la crueldad es mayor o menor, rechazamos el uso que siempre en cualquiera de los fines implica crueldad y muerte contra los animales", he explicado en un comunicado a los medios como portavoz de prensa del colectivo.

Las niñas y niños desconocen que los "productos" que consumen en su vida diaria vienen de los animales con una oscura y perversa realidad que la mayoría de la sociedad rechaza cuando la mostramos en nuestras concienciaciones con pantallas y carteles, pues no hay más que ir al interior de cualquier granja o a ese escalofriante y apartado matadero para descubrir la realidad y por eso los medios de comunicación no tienen derecho a entrar y periodistas como Jordi Évole o Ana Pardo de Vera tuvieron que infiltrarse en granjas para desde su periodismo, sacar a la luz la realidad de millones de animales.

En el caso del primero, una granja vinculada al pozo (hermanos Carrasco) que está pendiente de sentencia por un terrible caso de maltrato animal por omisión tras encontrarse en el interior de esa espantosa granja cerdos agonizando, canibalismo, heridos, paredes llenas de sangre y entre otras muchas cosas deplorables, cadáveres por todos los lados.

Respecto a la infiltración de Ana Pardo de Vera junto a Silvia Barquero, pollos que sufren la manipulación genética y son engordados rapidísimamente para enviar al matadero con 40 días y por ello las patas no aguantaban el peso y se iban cayendo e incluso muchos se grabó como agonizaban lentamente sin ninguna atención veterinaria, con el pecho quemado, terriblemente enfermos y en unas condiciones de extrema crueldad que están sufriendo ahora mismo millones de pollos y otros animales.

Podríamos pensar que son casos casuales o puntuales, pero qué casualidad que en toda granja o matadero en el que ha habido infiltraciones, se ha descubierto la misma escalofriante realidad edulcorada con los sellos de bienestar animal o sostenibilidad que son una absoluta tomadura de pelo para aliviar malas conciencias.

Igualmente, a pocos periodistas les interesa contar esto por el poder que tienen estas industrias mantenidas con indecentes cantidades de dinero público las cuales deberían dedicarse a fomentar las alternativas vegetales aunque solamente fuera por hacer caso a expertos como la organización mundial de la salud o la ONU que afirma que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática.

LA CIENCIA NOS DA LA RAZÓN

En multitud de ocasiones, la bióloga Valenciana Rosa Más ha explicado con todo lujo de detalles y precisión la necesidad de dejar de explotar a los animales y con ello, también las terribles consecuencias medioambientales, pues la ganadería, peletería o pesca suponen una de las mayores causas de la crisis climática o derroche de agua que supuestamente tanto preocupan a nuestra sociedad.

La ONU habla del hambre en el mundo y es que es lógico que si el lugar de criar millones de animales más que humanos para condenarse a una vida de miseria en productos que no necesitamos los recursos vegetales fueran directamente a hacer alternativas veganas que incluso se pueden conseguir con un sabor y textura calcados, habría recursos para alimentar más que de sobra a toda la población.

Respecto a la salud, el poder, los prejuicios e ignorancia mantienen muchas mentiras, pero la alimentación vegana no solamente es apta para cualquier etapa de la vida, también si se planifica bien llega a prevenir enfermedades como entre muchas otras fuentes, corrobora la asociación española de pediatría, la academia Americana de nutrición y dietética y los nutricionistas que no están comprados por los poderosos porque el dinero todo lo puede...

Además, descubres deliciosos sabores que nunca habías disfrutado y puedes disfrutar también de los mismos veganizando cualquier producto o receta por lo que más lógica no puede tener el asunto y en cuanto a los precios, tienes que aprender a hacer todo lo posible en casa con productos de proximidad y además de fomentar la calidad y sostenibilidad, también ahorrarás dinero.

Tortillas de patata veganas, atún, embutidos, productos "marinos", deliciosa repostería, empanadas, sobrasada, queso, yogures... Todo y absolutamente todo lo puedes disfrutar de una manera compasiva con los animales, pues aunque se desconoce industrias como la láctea o del huevo son de las más crueles que existen y también implican la muerte tanto de pollitos machos y terneros al principio como de vacas y gallinas tras la terrible "vida" de explotación.

CONCLUSIONES FINALES: NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA LO QUE CADA DÍA SUCEDE

Comer animales es un hábito inmerso en una cultura, que expone sus razones para ello. Dichas razones han sido ya confrontadas y señaladas como falsas, como muchas otras costumbres que lo fueron en su día y no lo son porque supimos evolucionar.



Los animales son maltratados, humillados, torturados y asesinados para beneficios del humano, para preservar sus privilegios que dimanan de un ideal, de una creencia: el antropocentrismo.

El antropocentrismo es una doctrina filosófica que dota de especial protagonismo al ser humano, ubicando en el centro del universo, de forma que todo lo demás queda supeditado a las necesidades y los intereses de la humanidad.

Simplemente, puedes cambiar tus hábitos disfrutando exactamente igual, pero evitando la crueldad absoluta contra todos los inocentes criados para maltratar desde su primer aliento hasta el último y que desde luego ni te gustaría ver su realidad ni mucho menos te gustaría estar en su piel.

De rebote, destrozando el único planeta que tenemos, fomentando la escasez de recursos y por ello el hambre en el mundo e incluso problemas de salud cuando puedes disfrutar de manera compasiva de una alimentación completamente saludable y detener con ello el contador que las personas activistas no paraban de mover ante el impacto de la gente que pasaba por el centro de Valencia durante las fallas.

Todas las excusas e incoherencias escuchadas, ya llevan años desmontándose y por eso hoy no perderé mi tiempo en ello, pues quien utiliza esas delirantes excusas nada va a cambiar y por lo tanto mi tiempo debe ser empleado en intentar concienciar a quién de verdad tenga interés por saber y cambiar.

Recordar que más allá de la alimentación que es en lo que más se centró este acto, durante las conversaciones en las que se explica lo que es el veganismo también se exponen argumentos más que de sobra para rechazar cualquier entretenimiento con los animales y otros fines ya mencionados como la sádica peletería o el sadismo oculto en laboratorios donde se experimenta con perros, conejos y otros animales de manera inútil pudiendo buscar en tu tienda o supermercado la larga lista de productos no testados en animales y sin ingredientes de origen animal.

Mi próximo artículo de opinión será sobre la cruel y sanguinaria temporada taurina de fallas en la que gran cantidad de toros están siendo reventados y torturados hasta la muerte provocando el rechazo de la mayoría de la sociedad cómo demuestran las fuentes oficiales, pero ese vaso de leche o un trozo de queso conlleva una crueldad mil veces peor pudiendo sustituir el producto por la opción vegetal.

La tauromaquia es una sanguinaria aberración de la que el pasado viernes se explicó en Valencia una iniciativa nacional por la cual vamos a intentar quitarle su protección por lo que lo contaré todo en el siguiente artículo sobre el poderoso mundo de la tauromaquia mantenido a costa del dinero público y el adoctrinamiento perverso a la infancia, pero hoy, te pido que pienses en todas las víctimas mencionadas que al igual que los toros quieren vivir sus vidas tranquilamente sin ser molestados como ocurre en los maravillosos santuarios de animales.

Charla para desproteger la tauromaquia y página para estar atentos a como contribuir a ello: https://www.instagram.com/reel/C4SweOjoCQe/?igsh=MTd6eDJtejVvd3p5bQ== .

Por todo ello, València Animal Save invita a la reflexión señalando que es sencillo dar cambios que tienen impacto positivo en las diferentes especies de animales utilizadas para la alimentación y otros fines.

Para conocer la labor llevada a cabo por el colectivo podrá seguirse la misma mediante el Facebook e Instagram "València Animal Save".