Se presenta el primer Libro Blanco sobre Salud y Género en España

El Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación han presentado en el Congreso de los Diputados el ‘Libro Blanco Salud y Género’, que ha contado con el apoyo de 15 compañías del sector sanitario,

El acto ha contado con la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha destacado que “el libro es una magnifica iniciativa y una solución efectiva para seguir profundizando en las diferencias de género para que todos tengamos las mismas oportunidades”.



A continuación, la presidenta del Observatorio de Salud (OdS), Patricia del Olmo, ha explicado que el ‘Libro Blanco de Salud y Género’ ha tenido como objetivo analizar con rigor técnico la sanidad en España para lograr que las mujeres no sean discriminadas en términos asistenciales. En su opinión, “este trabajo es un punto de partida hacia una sanidad más justa, igual y equitativa entre hombres y mujeres”. Patricia ha agradecido la colaboración de todos los profesionales sanitarios y pacientes “que con su conocimiento científico han construido este documento único que estamos seguros de que supondrá un impulso para avanzar hacia una sanidad con una mayor perspectiva de género”, así como la de las empresas innovadoras “que cada día dedican miles de millones a investigar y a descubrir nuevas moléculas y nuevos fármacos, y que están comprometidas con la búsqueda de la equidad”.

El CEO de Estudio de Comunicación, Benito Berceruelo ha recordado los tres objetivos principales de este proyecto: “que no fuera un libro partidista ni ideológico; que tuviera rigor y que contara con un elenco de los 50 mejores médicos y científicos de este país”; y, por último, “que participaran los pacientes con su experiencia, y la industria farmacéutica porque sin su investigación no sería posible contar con una sanidad como la que tenemos hoy en día e España”.

Por su parte, los coordinadores del libro, Rosa Polo y Ángel Gil han enfatizado que “la salud tiene que ser igual para todos” y han animado a seguir luchando y trabajando “para que la mujer siga jugando un papel esencial en la sociedad, pero cuidando su salud”.

Durante el acto ha tenido lugar la Mesa de Diálogo “Salud y Género: necesidad para el SNS y la sociedad” en la que han participado José Manuel Miñones; diputado por A Coruña del G.P. Socialista y exministro de Sanidad; Carina Escobar Manero, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; Ana López Trenco, Médica Vocal del Foro Español de Pacientes (FEP); y Rosa Polo, la coordinadora de la obra.

La primera edición del ‘Libro Blanco Salud y Género’, que ha contado con la participación de más de 50 médicos y expertos del sector sanitario, aborda con profundidad las distintas patologías y su relación con el género y analiza el impacto en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tan relevantes como el cáncer, la salud mental, las patologías cardiovasculares o la diabetes, entre otros.

El libro ofrece una visión científica y rigurosa que busca romper la inequidad socio sanitaria existente en España e invita a observar con detenimiento las estrategias sanitarias y los procedimientos clínicos normalizados en las distintas patologías donde la mujer tiene una alta prevalencia o donde se identifica claramente una discriminación en términos asistenciales.

A lo largo de 21 capítulos y 440 páginas, 50 profesionales expertos en distintas especialidades, y que cada día forman parte de la comunidad sanitaria y científica de nuestro país, han evaluado los programas formativos enfocados a avanzar en una sanidad con una mayor perspectiva de género. El libro finaliza con un decálogo de medidas urgentes para la creación de un entorno de atención médica más equitativo y sensible que reconozca estas diferencias de género.