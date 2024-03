​Las ocho esculturas más caras que rompieron barreras y definen el lujo en el mundo del arte

La web de anuncios clasificados, Clasf.es, quiere informar sobre el día mundial del escultor que se celebra hoy 6 de marzo. Nos unimos para celebrar la destreza artística y la visión creativa que los escultores aportan al mundo del arte. Este día especial se dedica a honrar a aquellos que dan vida a la piedra, la madera, el metal y otros materiales, transformándolos en expresiones artísticas cautivadoras y atemporales.



Desde las obras clásicas hasta las contemporáneas, los escultores han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. En este Día Mundial del Escultor, destacamos algunas de las esculturas más caras del mundo, testimonio del valor y la apreciación que el arte tridimensional puede inspirar.

Las 8 esculturas más caras del mundo

8.- Le Nez



En 1947 Alberto Giacometti hizo esta obra de arte que ha sido elegida como portada del catálogo de la retrospectica de Giacometti en el museo Guggenheim de Nueva York desde 2018.

En 2021 se vendió por 78,4 millones de $ en Sotheby's New York y se trata de una obra hecha con yeso de su etapa surrealista, conocida como "la nariz" por su forma alargada y prominente. Además tiene un boca emitiendo un grito y un prolongado cuello en forma de manija.

7.- La jeune fille sophistiquée



Vendida en 2018 por 78,7 millones de $ en Christie's New York, fue creada por el artista rumano Constantin Brancusi entre 1914-1917. La obra es un retrato de Nancy Cunard, una mujer que fue musa de muchos artistas famosos de la época. Se conoce como la niña sofisticada y está hecha con bronce pulido.

6.- Tête



Amedeo Modigliani creó esta obra de arte en 1911-1912 y la vendió en 2014 por 83,2 millones de $ en Sotheby's New York. Este autor tiene pocas esculturas (27) pero son muy demandadas por los amantes del arte, hasta el punto de que 10 de ellas las tienen coleccionistas privados. Su nombre es una cabeza femenina alargada y expresión enigmática, la cual está hecha con piedra caliza.



5.- Rabbit



Obra hecha en 1986 y vendida en 2019 por 98,9 millones de $ en la galería Christie's New York. Es una escultura del americano Jeff Koons (un corredor de bolsa de Wall Street metido a artista), cuya forma es la de un conejo hecha de acero inoxidable.

Es un artista al cual le ha acompañado algo de polémica en su carrera por ser acusado de plagio en varias ocasiones por otros artistas. Una de las obras que quizás suenen más en España, es la del cachorro gigante Puppy enfrente del museo Guggenheim de Bilbao.

4.- Chariot



Alberto Giacometti la creó en 1950 y fue vendida en 2014 por 118,9 millones de $ en Sotheby`s New York. El comprador es una persona cuya identidad se desconoce y está en una colección privada. Esta obra de bronce representa una mujer de pie sobre un carro de guerra.

3.- Busto de mujer (Marie-Thérèse)



Esta obra fue comprada por Leon Black (un inversor privado), quien tres años antes había pagado un precio récord por "El Grito" de Munch.

Escultura creada por Picasso en 1931, fue vendida en 2015 de forma privada por 123,4 millones de $ Se trata de la cabeza de Marie-Thérèse Walter (amante de 17 años del autor) con un pene sobre la cara. Esta mujer fue amante del autor por 8 años (1927-1935) y Picasso mostraba en sus obras inspiradas en ella su obsesión con la mujer y el sexo.

2.- L’Homme qui marche I



Obra de 1960 cuya venta se realizó en 2010 en Sotheby's Londres por 133,8 millones $. Esta obra la hizo su autor en el mejor momento de su carrera, y está realizada en bronce de una sola pieza, sin pulir. Es una figura de un hombre caminando de forma solitaria con aspecto desolador y esquelético.

1.- L' homme au doigt



Obra de 1947 hecha por Alberto Giacometti que se vendió en Christie's New York por 165,2 millones $ en el año 2015. Considerada la mejor escultura del autor, es la única versión de bronce que está pintada a mano por el artista.