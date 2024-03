En un Estado democrático y de Derecho ni el Ejecutivo ni el legislativo pueden sustraerse al imperio de la ley. Estamos a tres días de aprobar sí o sí la ley de amnistía. El problema es que Pedro Sánchez no tiene tiempo porque le apremian sus socios, de los que necesita por completo para seguir en el poder. El tiempo corre en su contra y él no está dispuesto a someterse a ninguna ley que no sea su voluntad de permanecer.

Pero entretanto, crujen todas las costuras de nuestro sistema y se agotan las últimas reservas de confianza social en nuestras instituciones.