Este es el resultado de la adaptación de los bancos con sus productos de ahorro

El contexto bancario actual poco tiene que ver con el de antaño. En los últimos lustros se han producido multitud de cambios, ante los cuales los bancos han tenido que reaccionar.



Las necesidades de los ahorradores y de los inversores en general son muy distintas hoy en día. Las entidades bancarias son plenamente conscientes de ello, así que tras un proceso de adaptación, acabaron lanzando una serie de productos en los que profundizaremos a continuación.

El objetivo de este artículo se resume básicamente en averiguar el resultado que han obtenido los bancos en forma de diversos servicios que satisfacen las necesidades de ciertos tipos de usuarios en concreto, en base al riesgo que quieran asumir y la cantidad de dinero de la que dispongan.

Productos bancarios muy diversos

Las necesidades que tienen los clientes cada vez son más cambiantes, con todo lo que ello acarrea para los bancos. Los usuarios que recurren a un banco requieren mucha flexibilidad que, en tiempos anteriores, era prácticamente inexistente.

No es lo único que demandan. Por si fuera poco, también quieren opciones que sean personalizadas. Tras tomar buena nota de estas exigencias, las entidades bancarias se pusieron manos a la obra para diversificar sus productos y servicios de ahorro. A continuación profundizaremos en algunos de los más exitosos hoy en día, averiguando en qué consisten y el riesgo que tienen, amén de los pros y contras de proceder a su contratación.

Cuentas de ahorro tradicionales

¿Recuerdas cuando había que hacer acto de presencia en un banco para abrirse una cuenta de ahorro tradicional? Por suerte, actualmente ya no es necesario, ya que llevan años apostando de lleno por la red de redes. Las cuentas online destinadas al ahorro de los clientes permiten obtener una mayor o menor rentabilidad, la cual genera el dinero allí depositado.

Conviene destacar que, en un contexto como el actual, no sorprende que este producto sea uno de los más solicitados. No solo entra en juego la posibilidad de contratarlo a través de Internet. A su vez, es reseñable que los tipos de interés están por las nubes, por lo que las entidades bancarias premian a los clientes que recurren a este servicio con un porcentaje de rentabilidad bastante atractivo.

Por si fuera poco, el riesgo asociado es reducido, por lo que es apto para inversores de perfil conservador. Eso sí, no todo son pros al hablar de cuentas de ahorro tradicionales. Hay que asumir que ciertos bancos cobran por mantener el dinero en esas cuentas. Además, algunos restringen el acceso al montante depositado.

Certificados de depósito (CD)

Seguimos hablando del perfil más bien conservador para abordar otro resultado de la adaptación de los bancos al contexto actual: los certificados de depósito, también conocidos como CD.

El riesgo asociado es bajo, mientras que la rentabilidad aumenta un poco si establecemos una comparación con las cuentas de ahorro tradicionales de las que hemos hablado antes. Eso sí, hay importantes limitaciones en lo que respecta a retirar el dinero, así que no es apto para inversores que crean que pueden necesitar una mayor o menor cantidad de sus ahorros en un determinado momento.

Cuentas del mercado monetario

Las características de este producto bancario recuerdan enormemente a las de las cuentas de ahorro tradicionales. Sin embargo, hay una importante diferencia: existe la posibilidad de evitar las comisiones de mantenimiento y/o de servicio si la cantidad de dinero depositada es considerable.

Conviene destacar que las cuentas del mercado monetario bonifican a aquellas personas que tienen muchos ahorros. En tal caso, más allá de no tener que hacer frente a desembolsos adicionales, pasan a conseguir una rentabilidad mayor.

Cuentas de ahorro de alto rendimiento

En comparación con los CD anteriormente descritos, las cuentas de ahorro de alto rendimiento ofrecen un nivel de flexibilidad mucho más alto. Esto es debido a que dicen adiós a las limitaciones de los certificados de depósito.

Al hecho de poder proceder a la retirada de fondos sin penalización alguna se suman los elevados intereses. Eso sí, aunque el riesgo no es ni mucho menos tan elevado como el que asumen los ahorradores que invierten en determinados activos muy volátiles, es innegable que los perfiles más conservadores conviene que recurren a las cuentas de ahorro tradicionales que ofrecen una menor rentabilidad.

Como hemos visto, el proceso de adaptación de los bancos ha derivado en una gran diversificación de productos. Así pues, sea cual sea el riesgo que quieran asumir los inversores, no es difícil encontrar un servicio que congenie a la perfección con cada uno de ellos.

Antes de dar el paso, conviene asegurarse de que la entidad elegida es sólida y solvente. Solo de esta manera el proceso de ahorrar e invertir será gratificante en todos los sentidos, sin que la intranquilidad se apodera de la persona que trata de conseguir que su dinero dé frutos en forma de beneficios.