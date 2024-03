​SEAT ha vendido más de seis millones de unidades del Ibiza en todo el mundo

El SEAT Ibiza, como lo fue el seiscientos, es también el coche del pueblo, el que ayudó a seguir movilizando España y a internacionalizar la marca. Lo dice todo que de este modelo ya se hayan vendido más de seis millones de unidades en todo el mundo.



Ramiro Mansanet, Director General de Newspress España: “Cuando llevas casi cuarenta años trabajando con las marcas de automóviles y los coches son tu vida, es difícil no encontrar un vínculo con una o con otra; pero es mucho más fácil si esta, además, es española, o todo lo española que hoy en día puede ser una marca global. Es también más fácil cuando la has estudiado y acompañado en su crecimiento; cuando has celebrado sus victorias como tuyas, y no tanto las peores crisis”.

“El seiscientos ya estaba, pero el Ibiza ha sido parte de nuestras vidas. Y celebrar 40 años con una historia tan espectacular es como un sueño agradable que no es nada habitual en los tiempos que corren. Y no lo digo tanto por los títulos de Campeón del Mundo de Rallyes en la categoría de dos litros (que también), sino por sus cifras récord de ventas, los años en el Top Ten del mercado español y también por el impecable escenario escogido para la ocasión. El 40 aniversario del Ibiza se celebró en la mágica nave A122, rodeado de todos sus hermanos a lo largo de la historia de SEAT”.



“De cara al futuro, todo vale en un momento tan complejo. La electrificación no apuntaba bien para su futuro y quedaba relegada a un segundo plano; muchos, incluso, la dieron por muerta. Pero ahí están las cifras de ventas. Y SEAT sigue adelante con buenos números y unas previsiones de crecimiento moderado. El coche eléctrico debe llegar de arriba a abajo. La electrificación es cara y los fabricantes generalistas no pueden ir a la cabeza de este mercado, que sigue sin tener un futuro del todo claro. Como decía el mismo Mikel Palomera, director general de SEAT, “no lo veremos nosotros, quizás, pero el fabricante que tenga coches de combustión en el año 2030 se puede inflar a vender””.

Los 40 años del Ibiza

SEAT Ibiza MK 1: (1984-1993): 1.281.698 unidades El SEAT Ibiza de primera generación fue un hito para la compañía. Marcó el inicio de SEAT como fabricante independiente. El primer coche desarrollado totalmente por SEAT junto a socios como Giugiaro, Karmann y Porsche.

SEAT Ibiza MK 2: (1993-2002): 1.522.765 unidades La segunda generación, diseñado por Giugiaro fue el impulso determinante para la fábrica de Martorell, y llegó a ser Campeón de la Copa del Mundo de Rallyes de 2 litros en tres ocasiones (1996, 1997 y 1998).

SEAT Ibiza MK 3: (2001-2009): 1.220.641 unidades La tercera generación fue obra de Walter de Silva, y ya en 2004, en su vigésimo aniversario acumulaba más de 3,3 millones de unidades fabricadas en sus tres generaciones. Con los nuevos tiempos, en 2007, llegó el primer Ibiza Ecomotive, el más ecológico.

SEAT Ibiza MK 4: (2008-2017): 1.481.075 unidades La cuarta generación alcanzó los 25 años de Ibiza en producción en 2009. Obra de Luc Donckerwolke, con carrocerías de 3 y 5 puertas, además de familiar, destacó por una excelente dinámica y la caja de cambios DSG de siete velocidades.

SEAT Ibiza MK 5: (2017-presente): Más de 600.000 unidades y sumando… La quinta generación del Ibiza es un reflejo de los nuevos tiempos, muy tecnológico, referente en dinamismo, aportando por la digitalización y la conciencia medioambiental. Diseñado por Alejandro Mesonero-Romanos, tiene un ADN que define la esencia de SEAT.



La frase del Campeón del Mundo “Fui el primer campeón de Fórmula 1 de clase obrera”, Lewis Hamilton.