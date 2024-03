Carlos Marzal, José Antonio Olmedo, Juan José Millás e Iria Márquez entre los candidatos a los Premios de la Crítica Literaria Valenciana

Los Premios de la Crítica Literaria Valenciana, convocados por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE), ya tienen obras candidatas para sus modalidades de Poesía, Narrativa, Ensayo y Crítica y Literatura Dramática. El próximo 18 de mayo en el espacio Rambleta se conocerá el fallo del jurado de esta XLIII edición. Iria Márquez, José Antonio Olmedo, Berta García Faet, Carles Alberola, Carlos Marzal, Juan José Millás y Pont Flotant, entre otros nombres, se encuentran entre los candidatos.



Las obras seleccionadas en la modalidad de Poesía son ‘Anotaciones a pie de página’, de Ramón Bascuñana (Pre-Textos); ‘Corazonada’, de Berta García Faet (La Bella Varsovia); ‘Esta ira’, de María García Zambrano (Vaso Roto); ‘Rosa al oído’, de César Márquez Tormo (Contrabando); ‘Euforia’, de Carlos Marzal (Tusquets); ‘Pájaros’, de Pedro Serrano (El Sastre de Apollinaire); y ‘106 palabras’, de Natxo Vidal (La Fea Burguesía).

En Narrativa concurren ‘Uzumut’, de Eduardo Almiñana (Osadía Ediciones); ‘Al otro lado’, de Mar Busquets (Sargantana); ‘No me quieras tanto’, de María Ángeles Chavarría (Sargantana); ‘Valencia roja’, de Ana Martínez Muñoz (Alfaguara); ‘Solo humo’, de Juan José Millás (Alfaguara); ‘Caos I El águila y la cruz’, de Gregorio Muelas (Olé Libros); y ‘Negra y oscura’, de Rosa Sanmartín (Nou Editorial).

Por su parte, en la modalidad de Ensayo y Crítica son ‘Notaflorismos’, de Francisco Cejudo (Olé Libros); ‘El arte de encender las palabras’, de Berta García Faet (Barlín Libros); ‘Sakura. Los principios del haiku para todos’, de José Antonio Olmedo (Celya Editorial); ‘A salto de mata’, de José Luis Zerón (Frutos del Tiempo); ‘Dels faristols als pòdcasts. Persuasió política per a noves generacions’, de Teresa Ciges Barberán (Institució Alfons El Magnànim); y ‘Una memoria desatendida’, de Elisa Sanchis (Bullent).

Para finalizar, optan al galardón en la modalidad de Literatura Dramática ’15 minuts amb tu’, de Carles Alberola (Institut Valencià de Cultura); ‘Jo no volia ser Rita Hayworth’, de Víctor Alexandre (Bromera); ‘Un lugar de partida’, de Iria Márquez (El Petit Editor); ‘Eclipse total’, de Pont Flotant (Revista Primer Acto); ‘La Florida’, de Víctor Sánchez Rodríguez (Ediciones Antígona); ‘La mujer más fea del mundo’, de Manuel Valls (El Petit Editor); y ‘Lavinia’, de Sergio Villanueva (Ediciones Antígona).

Convocados por la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE) y patrocinados por Rambleta, los premios se conceden a las mejores obras, a juicio de la crítica literaria valenciana, publicadas durante el año recién finalizado. Como cualquiera de los premios de la crítica de ámbito nacional o autonómico, este galardón no tiene dotación económica. Una vez se conozcan las obras ganadoras, se informará del día de la ceremonia de entrega del galardón, que se celebrará en Rambleta durante la última quincena de octubre.