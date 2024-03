José Manuel Darro, la geometría del silencio

La tarde acaecía sobre la humildad de los tejados del sur, mientras que un cielo amenazaba con volcar. En la memoria de los viejos páramos, ajados, bajo la atenta mirada de la luz, Musa, agitando las últimas estancias de la casa. Poco, casi o nada, advertía la tarde azul que avanzaba sobre nuestros cuerpos, mientras que el Albaicín nos traía sus recuerdos moros desde el Cerro de San Miguel. El hogar que hoy nos acogía era la casa del escultor y artista plástico andaluz, Premio Nacional de Grabado, José Manuel Darro. Nos recibía bajo el frontispicio de su casa, con la sencillez del pan sobre la mesa. Dibujos, grabados, esculturas, dan vida a los objetos que en silencio nombran el espacio.

La trayectoria profesional de José Manuel Darro se ha desarrollado como investigador del Patronato de la Alhambra y Generalife, siendo Conservador de Patrimonio Cultural de la Colección de Arte de Caja Granada Fundación y del Banco Mare Nostrum (BMN). Como artista plástico, su trabajo ha destacado en las artes visuales y en la arquitectura, caracterizándose por su amplitud técnica y temática, adquiriendo su discurso a partir de un universo poético personal que alcanza una dimensión que trasciende fronteras. Quizás, por ello, la realidad conceptual que abordan sus obras siempre ha estado sustentada a partir de sus experiencias personales, de la memoria y de la necesidad de la búsqueda, como piedra angular del aprendizaje y, por consiguiente, del conocimiento propio del ser por parte del autor, para así poder alcanzar el despliegue sutil, leve y delicado que supone su legado artístico.



¿Cómo fueron sus comienzos? Empecé de niño, desde la infancia. Es algo que siento desde mis primeras edades y que luego sigo cultivando. Primero, empezó como una pequeña semilla que uno lleva dentro y que necesitaba ir alimentando para que creciera. Empecé a modelar cuando, de niño, le dije a mi madre que quería cultivar azafrán. Mi madre me dijo que tenía que encargarme de todo el proceso. Y yo tenía que palpar la tierra y ver la humedad. Y un día empecé a ver que en mis dedos se modelaba y modelé una cabeza. Fue lo primero a lo que di forma. Y continué pintando con óleo, con materiales de verdad.

'Escalera al cuadrado'

¿Por qué la geometría, la perfección y esa necesidad de búsqueda de la belleza y del equilibrio? - La geometría para mí es la estructura que hace racional el entender la naturaleza. Si uno mira una flor o una planta, en realidad, podemos advertir que existe un patrón geométrico. En ese árbol -gira levemente la cabeza y señala un árbol en flor-, en ese fruto, si observas una naranja, las hebras de sus gajos son geométricas. Si miras al cielo -apunta el artista con sus ojos la cúpula celeste-, las estrellas, los planetas, todo es geometría. La geometría nace en Egipto, por las crecidas del agua. Se dan cuenta que al bajar el nivel del agua, creaban de forma natural parcelas fértiles para cultivar., que después se repartían. La geometría es, sin duda, el lenguaje que el individuo tiene que ir descifrando para entender la naturaleza. Como lo es, por ejemplo, para la arquitectura. La geometría refleja la exacta medida de la tierra, del universo y del ser humano.

El trato del color en sus obras tiene una predominancia fundamental a la hora del desarrollo de la obra, junto con el espacio. - El color refleja el estado de ánimo de los estadios del ser. Cada color nos habla de cada estado de ánimo, nos transmite una sensación, una perspectiva, acaso un leve dominio. Y el espacio es donde se desarrolla la vida. Los espacios son lugares donde se establece el acontecer de la existencia. Sin el espacio no podríamos hacer nada. Necesitamos el espacio para vivir. Necesitamos el espacio para acondicionarlo. El ser humano desde sus primeros pasos en la existencia siempre ha querido modificar o moldear el espacio para poder vivir, para poder sentir, para poder amar.

'Puerta de la Justicia'

¿Cree en las dimensiones perfectas de la naturaleza o del ser humano? - La perfección es muy difícil de definir. Pero si pudiese elegir alguna figura geométrica sería la espiral de Fibonacci o la espiral áurea en la que se puede ver el crecimiento y el origen de la vida.

¿Cuál es la dimensión geométrica que más se interpreta en su obra? - Empleo tanto el cuadrado como el pentágono. Empleo el cuadrado en mi obra porque es una forma geométrica muy regular y muy estable, una característica que en la mayoría de las esculturas es muy importante, ya que también me permite asumir una figura muy completa y muy consolidada. Otra de las formas geométricas que tiene una gran importancia en mi obra es el pentágono regular, porque me supone una figura más compleja y porque surge a través de la circunferencia. Ya en la antigua Grecia, Pitágoras advertía su interés por el pentágono. Pitágoras crea el pentagrama, la lira y en esa época se empieza a hablar de las armonías verbales y auditivas. Vamos viendo como la geometría y los números forman parte del sonido y de las composiciones musicales y, por ende, del propio concierto del universo.

'Homenaje a Leonardo da Vinci'



¿Cuál es la obra más importante de su trayectoria o a la que le tiene un especial recuerdo? - Una de las obras a la que le tengo un especial recuerdo es el homenaje que le hice a Leonardo Da Vinci en la Bienal de Florencia en el año dos mil doce. Como el gran maestro de maestros. El ir a Florencia invitado por la Bienal como Miembro de Honor fue un momento muy especial para mi y fue para esa ocasión cuando la hice.

José Manuel Darro, junto con el arquitecto Alejandro Muñoz Miranda, creó en el año 2000 el Equipo 8.8. Un proyecto colaborativo que desarrolló y estudió la geometría fractal aplicada a la escultura y urbanismo. De esta experiencia, en el año 2004, el Equipo 8.8 presentó una serie de esculturas y diseños en la primera Exposición Internacional de Fractales que se celebró en la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes de Madrid. De esta colaboración nacieron al año siguiente las emblemáticas farolas geométricas de la Gran Vía de Colón, en Granada, Andalucía Y en 2005, el EQUIPO 8.8 inauguró la escultura dedicada a Fernando de los Ríos, ubicada en la rotonda del Parque de las Ciencias, en Granada, Andalucía.

El torrente vital de José Darro se alza ante el desfiladero del aire, con la fuerza que siempre ha caracterizado su obra, con verticalidad y expresividad. Las atmósferas que suelen envolver a las obras de José Manuel Darro están conformadas desde el mito o la leyenda; o parten de la propia génesis de la naturaleza, intentando advertir el milagro de la vida, el equilibrio entre el vacío y el abismo. Quizás, por ello, también su obra gira en torno al predominio de lo geométrico, perfilando una nueva realidad, más volumétrica; buscando dar forma a la arquitectura del silencio, desplazando por un momento la concepción bidimensional del mundo hacia otra más tridimensional; cobrando la superficie de la materia un nuevo estatus, un nuevo orden, un nuevo caos. Adentrándose en la estructura molecular del ser, de sus dimensiones exactas, si acaso.