La musicoterapia beneficia la estimulación cognitiva y el trastorno depresivo de las personas mayores

La musicoterapia es una práctica beneficiosa para el tratamiento y la estimulación cognitiva de los adultos mayores. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Aging Neuroscience ha evidenciado los efectos positivos de la musicoterapia en el tratamiento de la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas en este sector de la población. La investigación, realizada por un equipo multidisciplinario de neurólogos y musicoterapeutas, demostró que la participación regular de los mayores en sesiones de musicoterapia mejoró significativamente la memoria, la cognición y la calidad de vida de los pacientes. El 1 de marzo, se conmemora internacionalmente el Día de la Musicoterapia.





Enfocada en la estimulación integral de las personas, STIMA está implementado la musicoterapia dentro de las actividades de sus Centros de Día diseñadas para mejorar las capacidades físicas, cognitivas, funcionales y emocionales de las personas mayores con unos resultados muy positivos.

“La música, desde tiempos inmemoriales, ha sido una fuerza poderosa que trasciende barreras y conecta con las emociones más profundas de las personas, y su efecto terapéutico ha sido objeto de numerosos estudios científicos”, subraya Patricia del Barco, directora de Operaciones y Calidad de STIMA. “En STIMA, reconocemos la importancia de la musicoterapia en el bienestar de nuestros residentes. Integrarla en nuestras actividades diarias ha demostrado ser una forma efectiva de promover la estimulación cognitiva y el bienestar entre nuestros mayores”, añade.

Musicoterapia en los Centros de Día

En los Centros de Día de STIMA, los talleres de musicoterapia se desarrollan de manera inclusiva y participativa. Guiados por musicoterapeutas certificados, los residentes tienen la oportunidad de explorar una amplia variedad de actividades musicales, que van desde la escucha pasiva hasta la creación y ejecución de música en grupo. Estos talleres se van adaptando según las necesidades y también las preferencias de los residentes, promoviendo así una experiencia más enriquecedora.

En la actualidad, STIMA es de las pocas compañías que trabaja la estimulación integral en el mayor. En ese campo, la musicoterapia es una disciplina que están potenciando en todos sus centros para fomentar su uso y dar a conocer sus múltiples beneficios.

Como compañía comprometida con el cuidado de los mayores, los Centros de Día STIMA ofrecen servicios complementarios a la asistencia sanitaria para contribuir a la prevención, rehabilitación y cuidado de los mayores, mejorando su bienestar y calidad de vida y reduciendo la carga asistencial y el gasto sanitario.

Beneficiosa el manejo de la depresión

La musicoterapia, según la define la Federación Mundial de esta disciplina, es el uso de la música en un proceso creado para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje y otros objetivos terapéuticos para satisfacer así las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas de las personas. Su objetivo es desarrollar y/o restaurar las funciones del individuo para conseguir una mejor integración intra e interpersonal y una mejor calidad de vida a través de la prevención, la rehabilitación o el tratamiento.

La musicoterapia no solo es beneficiosa para el tratamiento de enfermedades específicas, sino que también se ha demostrado que tiene un impacto positivo en la estimulación cognitiva de los adultos mayores sanos. Un estudio hecho público en The Journals of Gerontology demostró que escuchar música regularmente puede mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de deterioro cognitivo en las personas mayores.

Se emplea con frecuencia como coadyuvante en el trastorno depresivo mayor, y en el manejo de otros trastornos afectivos. Además, puede marcar una gran diferencia entre el buen desarrollo y mantenimiento de un tratamiento y la mala adherencia al mismo, así como abandono de este o complicaciones a posteriori en el paciente.