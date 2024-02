Todo sobre el crecimiento de CHEAPFY vendiendo software usado y hardware reacondicionado

En los tiempos que corren, lograr que una empresa crezca no es en absoluto sencillo. Así pues, es meritorio que ciertos negocios lo consigan. Hoy hablaremos de uno de estos casos: CHEAPFY. Concretamente, averiguaremos cuáles son los resultados tan buenos que lleva obteniendo desde hace tiempo. También analizaremos las principales claves que dan pie a que coseche semejante éxito.



Facturación y beneficios en constante crecimiento

2020 fue un buen año para CHEAPFY. El confinamiento derivó en que proliferase el teletrabajo, por lo que muchas empresas se vieron obligadas a comprar monitores, ordenadores y licencias de programas o sistemas operativos con tal de que sus empleados pudiesen desempeñar con normalidad sus labores profesionales desde casa. Precisamente estos son los productos ofrecidos por dicha empresa.

Así pues, era previsible que durante ese año obtuviera unos buenos resultados, pero no muchos esperaban que sus números siguieran creciendo en los años venideros.

2021 fue el primer año en el que la facturación se multiplicó por dos, algo que ya de por sí es muy meritorio, aunque la ambición de CHEAPFY llevó al negocio a continuar experimentando un auge sin precedentes.

Cuando 2022 cerró, la buena noticia volvió a producirse: la facturación de 2021 que era el doble que la del año anterior se había duplicado de nuevo. Cuatriplicar las cifras parecía imposible, pero este negocio lo consiguió.

2023, en lo que respecta a la facturación, ha sido un año de consolidación. Los ingresos fueron prácticamente idénticos. Aun así, el margen de beneficio se ha multiplicado por dos, alcanzando un EBITDA del 36%.

No es fácil doblar el margen de beneficio con la misma facturación, pero CHEAPFY lo ha logrado. De hecho, todo parece indicar que, cuando 2024 cierre dentro de unos meses, los números volverán a ser excelentes. ¿A qué se debe este crecimiento exponencial que lleva años registrando la empresa? Seguidamente analizaremos los principales aspectos positivos que se traducen en un éxito imparable.

Ahorro al comprar hardware y licencias de software

Nos encontramos en plena época de crisis económica, por lo que las empresas hacen todo lo posible por ahorrar. Así pues, no sorprende que los negocios que permiten gastar menos dinero triunfen como lo está haciendo CHEAPFY.

Autónomos y PYMEs de todos los sectores pueden disfrutar de un importante ahorro recurriendo a los servicios de CHEAPFY. Así lo demuestran las licencias que vende, las cuales son un 70% más baratas -aunque algunas como las de Windows aumentan el porcentaje hasta alcanzar los 83 puntos-.

Son licencias previamente usadas que pueden activarse de nuevo en otro equipo y permanecen siempre funcionales. Esto es debido a que son 100% originales. En lo que respecta a la legalidad, su venta está permitida en Europa. De hecho, cada vez es mayor el número de empresas que se decantan por esta alternativa, precisamente por la gran cantidad de dinero que pueden llegar a ahorrarse.

Las licencias no son el único producto de CHEAPFY que se vende seminuevo. Exactamente lo mismo sucede con el hardware, otra buena manera de ahorrar, especialmente en el caso de aquellas empresas que necesitan una gran cantidad de dispositivos como monitores, routers, servidores, ordenadores portátiles, de sobremesa y all-in-one.

Al ser equipos revisados por expertos en la materia, el estado en el que se encuentran es realmente bueno a pesar de haber sido utilizados con anterioridad. Es por ello que ofrecen el máximo rendimiento en todo tipo de empresas, las cuales ven aumentada su productividad gracias a lo bien que funcionan este tipo de aparatos tecnológicos.

De nuevo hay que hablar de un ahorro significativo, puesto que el precio a pagar disminuye considerablemente si establecemos una comparación con el precio que habría que abonar para hacerse con unidades recién salidas de fábrica.

Garantía que es sinónima de confianza y tranquilidad

Por muy significativo que fuese el ahorro obtenido, CHEAPFY no triunfaría como lo está haciendo si no trasladase una gran sensación de confianza a las empresas que recurren a sus servicios y productos. Basta con echar un vistazo a las reseñas publicadas en Google para darse cuenta de que los negocios confían plenamente en dichos profesionales, quienes aportan mucha tranquilidad de manera adicional proporcionando una muy buena garantía.

No hay ningún otro negocio del sector que ofrezca una garantía integral de tres años, la cual excluye únicamente los consumibles. Así pues, si una pieza del hardware reacondicionado presenta algún tipo de problema, es sustituida en tan solo 24 horas, evitando así que la empresa sufra las consecuencias viendo mermada su productividad. Por otra parte, si el hardware es fabricado por la prestigiosa marca CISCO, el período de la garantía aumenta hasta los diez años.

La garantía y seguridad jurídica también es excelente al hablar de las licencias de Windows, Microsoft Office y otros programas muy útiles, sumando certificaciones de calidad y seguridad específicas para estos productos, como la ISO 9001 o la ISO 27001. Es por todo ello que CHEAPFY ha cosechado unos resultados tan buenos que, previsiblemente, crecerán exponencialmente a lo largo del próximo trienio.