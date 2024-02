Mostramos el Holocausto animal en el centro de Valencia

Nuevamente activistas de València Animal Save salimos a la calle el pasado sábado para informar a la gente de la realidad que esconde el Holocausto animal, pues todo lo que viene de los animales está tremendamente oculto para que la sociedad no sea consciente del horror que perpetúa (inconscientemente en ocasiones) al financiar a la inhumana industria animal.





Personas vestidas de negro sujetaban pantallas y carteles mostrando terribles vídeos de mataderos y granjas donde los animales sufren desde su primer aliento hasta el último para una alimentación antinatural que está acabando con todo a su paso.

Otras personas tuvieron conversaciones con la gente interesada y se les informó del veganismo, una sencilla filosofía ética de vida basada en el respeto a todas y cada una de las especies de animales y que como se recordó allí, excluye a los animales en cualquiera de los fines como sería alimentación, vestimenta, entretenimiento o sádicos e inútiles experimentos en nombre de la terrorífica ciencia.



Más de 3.000 animales mal considerados de granja están muriendo cada segundo para consumo humano, y en cuanto a las cifras de animales marinos, se cuentan por toneladas y se van asfixiando lentamente hasta quedarse sin oxígeno, además de que las redes de pesca llenan nuestros océanos de plástico.

TESTIMONIO DE UN ACTIVISTA PARTICIPANTE

Lourdes Ribera es una de las activistas por la liberación animal que participó en el acto de conciencia realizando las siguientes declaraciones: "Este sábado, una vez más, he participado en una concienciación con los compañeros de Valencia Animal Save en pleno centro de la ciudad; un tipo de activismo fundamental para mí. Es necesario informar a los consumidores de la realidad de los animales, ya que el marketing, los productores y el oscurantismo sobre el tema ya se ocupan de lo contrario. Hoy también he tenido ocasión de conversar con bastantes personas a nivel individual. Algunas personas se muestran muy reticentes al respecto por su mentalidad tradicional y cerrada, pero muchas otras mantienen un debate abierto y honesto, por lo que reconocen que los animales sufren y mueren sin necesidad y que es algo erróneo a nivel ético y moral.

La realidad de los animales explotados para consumo es atroz y no es aceptable ni decente en una sociedad del siglo XXI. No es lícito ni aceptable traer a la vida animales inocentes e indefensos para causarles sufrimiento y matarlos simplemente por deseos humanos que no son necesarios en absoluto. Es totalmente imprescindible acabar con la crueldad hacia los animales para evolucionar como especie. Creemos que concienciaciones como la de hoy son un paso más para contribuir a ese avance ético".

OCULTO DESDE LA INFANCIA

Precisamente es tal el interés en que la inconcebible realidad de millones de animales no salga la luz que desde la infancia nos ocultan la realidad de los animales explotados hasta llegar al plato u otros fines y mientras en los dibujos animados o peluches ven a esos animales con una realidad completamente diferente hay una clara realidad con la que empatizarían de saberla y no querrían contribuir al infierno que sufren los animales para productos innecesarios.

Durante el acto una niña de 9 años miraba impactada la pantalla mientras escuchaba la conversación que tenía con su madre respecto a cómo dejar de contribuir a ello, otra niña muy pequeña acariciaba la pantalla como si estuviera acariciando a los animales con una percepción de ellos completamente diferente y en otros casos, los padres impedían que los niños vieran esas imágenes para así poder engañarles y ocultarles lo que se esconde tras lo que comen e incluso hubo un caso concreto que un padre le dijo a su hija que eso era lo normal a pesar de que ella veía animales agonizando, siendo torturados y desangrándose mediante las pantallas.

Hay gran ignorancia sobre el tema, pero la asociación española de pediatría, nutricionistas u otras fuentes expertas como la academia Americana de nutrición y dietética (entre muchísimas otras) avalan una alimentación completamente vegetal en cualquier etapa de la vida e incluso destacan como impacta positivamente en la prevención de enfermedades.

La educación a la infancia en el antiespecismo es primordial si queremos ser una sociedad empática y dejarles unos futuros valores que cambien el mundo, pues es necesario el respeto a todos y cada uno de los animales.

ESCASEZ DE RECURSOS, IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y PROBLEMAS DE SALUD

El veganismo es únicamente por los animales rechazando el especismo, la discriminación por especie a los animales según la RAE, pero aplicar la filosofía ética del veganismo también tiene impacto positivo en otras causas que "preocupan" a la sociedad como la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo.

El consenso científico es claro: la cría y alimentación de animales para consumo humano es responsable de al menos el 14'5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y origina una grave degradación ambiental, desde la pérdida de biodiversidad hasta la deforestación.

Respecto a la pesca, que asfixia a los animales lentamente, supone el 46% de plásticos encontrados en los océanos, provocando la muerte de más animales como tortugas y otros, además de que esos plásticos son ingeridos por las víctimas.

La organización mundial de la salud ya ha catalogado como cancerígenos varios productos de origen animal o responsables de otras enfermedades y como ya he dicho antes, las fuentes expertas destacan que la alimentación vegetal bien planificada llega a prevenir enfermedades.

Hasta la ONU afirma que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática.

Para conocer la vinculación de la industria animal con el hambre en el mundo solamente hay que pensar que esos animales superan en millones a los humanos y se crían exclusivamente para explotar siendo alimentados con indecentes recursos vegetales que podrían servir para alimentar más que de sobra a toda la población al igual que tampoco existiría la sequía y otros problemas humanitarios.

"NO PODEMOS VIVIR A BASE DE LECHUGA Y ALFALFA"

Las personas que a menudo realizan esos comentarios en redes sociales por su odio enfermizo al veganismo sin saber explicar ni por qué, desde luego le echan imaginación al asunto y no dedican tiempo a leer e informarse antes de hacer el ridículo en redes sociales mediante la ciberdelincuencia, pues hay trolls (en Instagram especialmente) que cuando un vídeo de explotación animal se empieza a visibilizar vienen en manada a acosar y delirar.

Realmente, lo único que consiguen es que se vea el nulo argumento que hay y que Instagram de más visibilidad gracias a llenar el post de comentarios por lo que hasta ahí les llega la "inteligencia" y si tan ético es consumir animales y derivados, tampoco se entiende la obsesión, persecución y miedo a que salga a la luz lo que está pasando cada segundo.



Los veganos disfrutamos de nuevos sabores maravillosos y disfrutamos también de exactamente los mismos, pues yo saboreo una espectacular tortilla de patatas vegana (más económica y saludable), queso únicamente a base de vegetales, productos veganos "del mar", sirope de agave en lugar de la miel, sustitutos similares a la carne o embutidos, espectaculares dulces, empanadas, yogures, cafés con bebida vegetal y un largo etcétera con sencillos productos que se pueden encontrar incluso en supermercados.

Yo no necesito que me den los mismos sabores para respetar a los animales, pero cuando me preguntan por qué se hacen imitaciones a los productos verdaderos, yo respondo que no puedo entender como una persona reconoce que el sabor es igual y prefiere hacer un daño brutal a los animales y a las personas para disfrutarlo.

A pesar de la ignorancia, con el tofu que tanta proteína tiene se pueden hacer maravillas y en general, lo suyo es realizar en casa sencillas recetas con productos de proximidad, pues eso supone mayor calidad y evitar contaminar con ello.

Se puede disfrutar de todo de una manera compasiva, pues lógicamente nadie querría estar en el lugar de las víctimas protagonistas de este artículo.

LO ÚNICO QUE BUSCA EL VEGANISMO ES ALGO TAN "RADICAL" COMO EVITAR HACER DAÑO

Realmente, estoy seguro de que el pasado sábado abrimos los ojos a mucha gente que no se había parado a pensar todo el infierno que suponen sus elecciones diarias y que seguramente habrán optado por dar cambios y más hoy en día que tenemos alternativas en cualquier lado y restaurantes veganos más de lo mismo, pues en el caso de Valencia tenemos por Ruzafa, por las Torres de Quart, por la zona de la jordana, Cabañal, Benimaclet...

Como opinión personal NO me gusta el veganismo cómodo, pues el veganismo no se basa en nuestra propia comodidad y para mí vale más mirar de dónde viene lo que compro que unos segundos de placer y por eso rechazo industrias anacrónicas como el aceite de palma que es responsable de un daño brutal a los orangutanes y otros animales, de la esclavitud incluso infantil y de destrozar sin piedad el planeta.

Yo, por ejemplo, también intento no comprar absolutamente nada que no necesite y voy andando a los lugares salvo que sean lejanos y opto por el transporte público, pues todo esto también tiene impacto positivo en el planeta que va unido a los animales como parte del mismo.

El veganismo es tremendamente fácil solamente con pensarlo a fondo durante unos minutos, pues todo el mundo prácticamente siente rechazo a las terribles imágenes que mostrábamos mediante las pantallas y en consecuencia, lo que se hace es del todo inhumano y por eso se intenta por todos los lados ocultar o edulcorar con perversos sellos de bienestar animal o sostenibilidad inexistente en los productos de origen animal.

Y efectivamente podemos estar hablando de una actividad mafiosa aunque sea legal, pues las granjas y mataderos no permiten el acceso a periodistas o personas interesadas y están ocultas en el polígono industrial más alejado posible porque lógicamente a nadie le gusta el olor a muerte y los gritos de suplicio de las víctimas.

Nadie de las personas con las que hablé ayer y llevo hablando desde que existe el colectivo, sabe que la industria del huevo tritura vivos a los pollitos machos nada más nacer o los deja agonizar en una bolsa de basura por no valer para poner huevos y que las gallinas son encerradas en jaulas o naves industriales mugrientas, manipuladas genéticamente para poner una barbaridad de huevos que las deja destrozadas y que luego van al matadero después de una vida miserable y lo mismo con la industria láctea respecto a terneros y vacas.

¿Cómo puede ser que las bebidas vegetales paguen un IVA mucho mayor a la leche de vaca y aun así la bebida vegetal de soja sea la más barata de todo el supermercado?

Por cierto, no son muchas, pero hay algunas cafeterías que sí que incrementan el precio del café por ser con bebida vegetal pese a que la de soja es más barata que la de vaca y la de avena está por un estilo por lo que raramente me tomo un café en sitios, así pues, deberían incrementar el precio de la leche por destrozar animales, el planeta, fomentar problemas como el cáncer de mama y el hambre en el mundo.

CONCLUSIÓN FINAL: DE TI DEPENDE

Yo dedico mi tiempo voluntario a hacer este artículo para informar de lo que está pasando que es completamente inhumano e injusto, pero eres tú el que debes actuar porque desde que leas este artículo, de ti depende seguir decidiendo financiar la angustia de los animales y todos los problemas que conllevan para el mundo u optar por sencillas alternativas deliciosas y lo mismo con las alternativas a la experimentación animal en cosmética y otros fines o lógicamente es completamente necesario evitar industrias como la piel, seda, lana o cuero de origen animal.



Prácticamente, nadie sería capaz de matar a su víctima y tan siquiera estar en el interior de ese lugar con sangre por todos los lados en el que infiltraciones tanto ahí como en granjas han mostrado una realidad terrorífica propia de una película de ciencia ficción: animales con tumores, sangre y cadáveres por todos los lados, gritos de agonía, miradas de tristeza y miseria...

Los que delirantemente dicen preocuparse por las plantas, no tienen sistema nervioso ni cerebro, es del todo de incoherente compararlo con la miseria contra los animales desde su primer hasta el último aliento y en todo caso, la mayoría de recursos vegetales se utilizan para alimentar y cebar a los animales explotados por lo que si les "preocupan" las plantas, pueden dejar de financiar a la industria animal para consumir muchas menos (ellos consumen plantas a través de los animales y a través de los vegetales que también compran).

Por seguir con algún ejemplo, los pollos esconden una inimaginable realidad en naves industriales en las que muchos animales agonizan sin atención veterinaria porque eso es más rentable que tener un veterinario, son engordados rápidamente para enviarlos amontonados en un camión al matadero en 40 días que permanecen en pésimas condiciones y muchas veces ni siquiera aguantan su propio peso por la manipulación genética rapidísima para inflarlos.

Para mí ser vegano no es ningún esfuerzo ni es algo que sea privativo, simplemente empatizo con los animales a los que debo un respeto, como seres sintientes que son y además, la contribución a tener un futuro mundo en el que vivir.

Si no querrías estar en una granja, matadero, laboratorio, peletería, o no te gustaría presenciar la interminable lista de abusos a los animales, tú puedes elegir no ser el responsable indirecto de ello.

