Stima Climate Tech: innovación verde y sostenibilidad en la lucha contra el cambio climático

Startupbootcamp Netherlands funding es un fondo de inversión que resalta por su creciente reconocimiento y apoyo a las empresas que se centran en abordar los desafíos planteados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente en relación con el cambio climático.



En este evento, la empresa Stima Climate Tech ha sido seleccionada para participar, por su compromiso con la innovación verde, en el programa acelerador de Startupbootcamp Netherlands funding, un gran logro y paso hacia el compromiso con el medio ambiente.

En un contexto mundial donde la inversión en energías renovables en 2023 aumentó un 22 % respecto al año 2022 y no tenemos que olvidar que superó los 490.000 millones de dólares en 2022. Desde ahí se busca promover políticas y acuerdos internacionales para reducir las emisiones de carbono.

La inclusión de Stima Climate Tech en el programa acelerador destaca la importancia de la tecnología en la construcción de un futuro más sostenible.

Europa, es en la actualidad, líder en la transición hacia una economía baja en carbono, ha establecido el tono para el cambio global con su compromiso con el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Stima Climate Tech se encuentra ahora en una posición privilegiada para contribuir a estos esfuerzos con su desarrollo de tecnologías climáticas avanzadas.

La participación de Stima Climate Tech en el programa acelerador no solo proporciona una plataforma para el crecimiento y la expansión de la empresa, sino que también destaca la creciente importancia de la innovación en la lucha contra el cambio climático.

Si bien en el año 2022 los desastres naturales fueron los causantes directos en el mundo de 275.000 millones de dólares de pérdidas económicas y de las cuales los seguros respondieron solo del 45 % de los mismos.

El año 2023 las pérdidas fueron menores y alcanzaron los 229.000 millones de pérdidas económicas y los seguros sólo cubrieron el 38 %.

La apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático esta dando sus frutos y es importante valorar positivamente esta transformación que no debe ser más que un acicate para continuar en este camino.

Al unirse a iniciativas globales y aprovechar nuevas tecnologías, Stima Climate Tech está liderando el camino hacia un futuro más verde y resiliente. Este hito no solo es un logro para la empresa, sino también un paso adelante en la búsqueda de soluciones prácticas y efectivas para abordar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático.

La sostenibilidad ha venido para quedarse y es parte del espíritu de las nuevas generaciones y como expreso el CEO de Stima Climate Tech, en la última entrevista que nos concedió y que expresó de la siguiente manera: “Existe un reto entre lo que somos capaces de asumir y lo que requiere la ciencia y el éxito de la sociedad pasa por el consenso que generemos y cada vez está más cerca, pues los nuevos avances nos va a permitir acelerar más y reducir tiempos para el éxito hacía la sostenibilidad“.