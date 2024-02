​Jóvenes de toda España participan en el V Congreso de la Juventud Sorda de la CNSE en Madrid

La Comisión de Juventud Sorda de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) ha reunido en Madrid cerca de un centenar de jóvenes de toda España, para la celebración de su V Congreso. Bajo el lema ‘Fortaleciendo las secciones juveniles,’ este congreso se configura como espacio propio para debatir acerca del asociacionismo juvenil y fomentar el empoderamiento e inclusión de la juventud sorda como agente de cambio social y político.

Acto de apertura Al acto de inauguración del Congreso celebrado esta tarde en la sede de la Fundación CNSE, han asistido la directora general del INJUVE, Margarita Guerrero; la presidenta de la CJS-CNSE, Soledad Zapardiel; el presidente de la CNSE, Roberto Suárez; el vicepresidente 2º y responsable de Socioeconómica y Comunicación del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez Morín; el presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López; el presidente de la Comisión de Juventud del CERMI, Daniel Álvarez; y la secretaria general de la Fundación Once, Virginia Carcedo. Durante su intervención, la presidenta de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE, Soledad Zapardiel, ha manifestado que, a través de este encuentro, “también hemos querido reconocer a las personas sordas jóvenes que asumen cargos en el movimiento asociativo de la CNSE, trabajando para cubrir las necesidades de la juventud sorda en la sociedad”. Por su parte, el presidente de la CNSE, Roberto Suárez, ha llamado a “un futuro más inclusivo, diverso y justo para estas y estos jóvenes. Vuestra causa en nuestra causa”. Conferencia plenaria Durante la conferencia plenaria, que ha corrido a cargo de Sergio Luque, presidente de este V Congreso, se han planteado distintas estrategias para el fortalecimiento de las secciones juveniles y la política juvenil. “Dado que las personas sordas jóvenes enfrentamos barreras únicas para acceder y participar en los espacios de toma de decisiones, es vital fortalecer sus plataformas representativas y su voz dentro del movimiento asociativo. Ha manifestado Luque.” Al fortalecer las secciones juveniles, no solo se empodera a las personas sordas jóvenes para que sean agentes de cambio dentro de sus comunidades, sino que también se garantiza una representación más inclusiva y diversa en las políticas que afectan a la juventud sorda”. Programa de conferencias Seguidamente, el programa de conferencias abarcará tres bloques temáticos cruciales: la estructura del movimiento asociativo, la brecha de edad y la innovación. Estos temas han sido seleccionados cuidadosamente para abordar los principales desafíos que enfrentan las personas sordas jóvenes de cara a su participación en el movimiento asociativo y político. Así, el primer bloque ‘Asociación juvenil: utopía o realidad’ contará con las ponencias de Manuel Mateos y Víctor Arguimbau. El segundo, ‘Unión de generaciones: ¿descubrimiento o perdición?’ estará protagonizado por Ian Molina y Antonio David Jiménez. Por último, el tercer y último bloque ‘Innovación para evolucionar’ ofrecerá sendas ponencias de Izaskun Marín y Raúl Ruiz. Un Congreso con recorrido El I Congreso de CJS-CNSE se celebró por primera vez en 1996, en Santander. Desde entonces ciudades como Mollina (Málaga), Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, y este año Madrid, han acogido este encuentro que, para su realización, ha contado con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia a través del INJUVE, y de la Fundación ONCE.