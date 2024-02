Deformación política interesada... perfectamente dirigida

El pecado más grave en los políticos actuales es pensar que SE DEBEN AL PARTIDO que les aupó al cargo.

Por encima de ese pecado está la DEFORMACIÓN AUTÓCRATA, el Partido es mío y yo elijo, no un equipo coherente, sino un equipo OBEDIENTE.

La ESCALA , a todos los niveles de la ADMINISTRACIÓN, es una imagen fiel de la primera escalera... SERVICIO, ES ESCLAVITUD MORAL y FORMAL.

Esta es la simplicidad de una España dominada por grafiteros políticos que ocupan los espacio ajenos o los nacionales de todos.

El sentido de FUNCIONARIO ESTATAL... “ORGANIGRAMA PROTECTOR DEL FUNCIONAMIENTO SOCIAL”, en España, ha desaparecido, convirtiéndose en “SISTEMA DE SEGURO VITALICIO” , mejorado y “recordado” con el famoso dicho de cada Gobierno: “el que se mueva no sale en la foto”.

España, los españoles, han vendido su dignidad histórica por el pesebre provinciano, ese que da de comer todos los días, mientras seamos de UTILIDAD POLÍTICA, que no SOCIAL.

Hace muchos años, el fuego de la Inquisición quemaba todo pensamiento justo pero no “jerárquico y romano”; más tarde lo “jerárquico y romano” modificó y suavizó los “Estatutos Religiosos”, pero no apagaron el fuego... la severidad AUTOCRÁTICA siguió y sigue... “LA JERARQUÍA y ROMA” jamás han pedido disculpas, ni han reparado el daño,“HONRANDO” las cenizas de “SUS PERMANENTES e INJUSTOS” atropellos humanos y religiosos.

Como vemos el SOL o los SOLES no cambian; el que quiera tener asegurado el pesebre o el cielo del Evangelio deberá OBEDECER, ACEPTAR y SERVIR, no al pueblo, sino al PARTIDO o al SISTEMA RELIGIOSO, siempre ADAPTABLE.

Así es la vida... incluso la memoria es injusta.