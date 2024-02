En España, los depósitos bancarios llegarán a 1,78 billones de euros en marzo de este año

«El conjunto de los depósitos de hogares, empresas y sociedades no financieras en España se situó en diciembre 2023 en 1,68 billones de euros» ponen en evidencia los analistas de Ener2Crowd.com, plataforma de préstamos energéticos.





Pero el ahorro sigue creciendo en el primer trimestre de 2024. Basándose sobre la tendencia del último trimestre 2023, los analistas preveen que en marzo 2024 los depósitos lleguen a 1,78 billones incluyendo hogares, empresas y sociedades.

«Con respecto a los depósitos de hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), según el dato adelantado por el Banco de España, en España en diciembre de 2023 se situaron en 1.000,5 de miles de millones de euros» ponen en evidencia los analistas de Ener2Crowd.

Son 18.200 millones de euros más que en noviembre, lo que supone un aumento del 1,3%. De esta manera, encadena 3 meses de crecimiento: 976.400 millones en octubre y 982.300 millones en noviembre, según los datos definitivos publicados en el Boletín Estadístico del Banco de España.

«En comparación con el año 2017, el incremento es de 224.700 millones, el 29% más, según los datos del Banco de España: las familias españolas no han prácticamente dejado de incorporar capital a las cuentas y depósitos bancarios» subraya Giorgio Mottironi, CSO y co-fundador de Ener2Crowd.

Por su parte, los depósitos de empresas y sociedades no financieras aumentaron un 0,3% frente a noviembre 2023 y un 9,8% en comparación con el 2017, situándose en 697,30 millones de euros, según el dato adelantado por el Banco de España.