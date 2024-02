Dos jueces, Marchena y Guilarte

Los jueces son noticia cuando dictan autos y sentencias, pero hay ocasiones, como hoy con los jueces Marchena y Guilarte, que son noticia ante un atril dando titulares: Estoy en tiempo de silencio que salto por una buena causa. El CGPJ es un bien institucional. Si tocamos el CGPJ, se toca el pacto de convivencia de consecuencias imprevisibles. Guilarte preside el CGPJ a palos, como Molière. Para homenajear a Marchena y a los miles de jueces que tiene detrás. Personalmente y por lo que representa, nadie como él sirve a la justicia. El Estado se puso en sus manos y respondió. Estoy por viejo con legitimidad dudosa. Producida la polarización, que no lleva a ningún sitio, actividad intermedia. Confío en los interlocutores nacionales (Bolaños y Pons), menos en lo extranjero (Reynders). Si no hay acuerdo, alguien mejor que yo puede hacerlo. Hay ataques (a la justicia) a los que hay que hacer frente. Déjenos en paz. No se nos puede convertir en los malos del Sistema.

En Nueva Economía Fórum, Casino de Madrid, aceptaba atril y foco el presidente interino del CGPJ Vicente Guilarte. Lo presentaba Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo, presidente de la Sala Segunda, y juez en casos importantes. Los dos enhebraron un par de discursos, dedicados a una audiencia más allá de los presentes.

Empezó Marchena exhibiendo una pieza oratoria con una trabazón genial: Al orador lo tenía retratado desde hace tiempo. Derecho de servidumbre. Tesis doctoral sobre servidumbre. Es un estudioso del derecho de sucesiones. Preside por senectud. Personaje de Molière: Es presidente a palos del CGPJ. Tenebrosos sicarios de la luna. Su presencia está anclada. Al acabar, resumió en voz alta un periodista: Si tocamos el Poder Judicial, dinamitamos el sistema.

Continuó Guilarte: Para homenajear a Marchena y a los jueces que tiene detrás. Personalmente y por lo que representa, nadie como él sirve a la justicia. El Estado se puso en sus manos y respondió, con fidelidad. Lo que Marchena hizo en aquel juicio, hoy vale. Estoy aquí por viejo y con legitimidad dudosa. Fío en interlocutores nacionales (Pons, Bolaños), menos en extranjeros (Reynders). Producida la polarización, que no lleva a ningún sitio, actividad intermedia. Sin hacer nombramientos. En los últimos tiempos, ataque a la independencia judicial al que hay que hacer frente Si no hay acuerdo pronto, seguirá alguien mejor. Déjenos en paz. No se nos puede convertir en los malos del sistema. Continuidad e independencia.

Siguió el diálogo periodista-juez: Autonomía. Reducir discrecionalidad. Mejor que cada uno elija a sus representantes, que sean jueces los que elijan a presidentes en audiencias provinciales, tribunales superiores de justica y salas. No ve delito de abandono en vocales del CGPJ. Ha cumplido su papel. Otros pueden seguir. No a ser juguete de algo que no controla. Ha intentado pacificar para no aumentar conflictos. Momento de polarización en que no entra. Seguir sin estridencias. No da razón a nadie, ni al PP, pide que busquen fórmulas. Apoyo a conservadores y progresistas. No entra en Amnistía. Respeto. Que no se metan en lo nuestro y nosotros no debemos entrar en lo ajeno. El Consejo no dio ejemplo de independencia, hubo bipolarización entre conservadores y progresistas. No a lo que lleve descrédito. Sin nombramientos, hay 25 vacantes en el TS. No fue una buena medida privar al CGPJ de competencias. Cada uno hará lo que deba. La renovación se producirá un día de marzo. Para entender sobre Puigdemont, TC y tribunal europeo. La amnistía es un instrumento para obtener mayoría parlamentaria. Inadmisible la guerra judicial (lawfare). El juez que entienda sobre el asesinato de Guardias Civiles en Barbate está preparado, como todos. Dificultad de medios. Utilizado el hecho, no culpable el ministro del Interior, los culpables son los asesinos. Proteger a las víctimas. La situación es insostenible. Aguanta, como todos. Solución renovar, o devolver competencias. Ley del si es sí, ni idea, ese toro ha pasado. No procede hablar de Puigdemont. Sobre el Tsunami y terrorismo, que lo valoren los tribunales. Bueno unir los procesos digitales y un registro nacional. Estar donde está no es una carga, es un honor.

Mañana llena con: El viaje presidencial a Marruecos (quien sabe a qué). El mareo del ministro de agricultura en el Congreso (parece real). La ventaja de Sánchez mintiendo (si compite). Y dos jueces, Marchena y Guilarte.