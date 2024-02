Sandino, general de los hombres libres

Este 21 de febrero 2024, se ha cumplido el aniversario del asesinato a traición del Gral. Augusto C. Sandino, donde por lo general de manera natural se enfatizan en los medios de comunicación, en los detalles de tan vil acto que marcó el inicio de una dinastía dictatorial por el Gral. Anastasio Somoza García; dinastía que duro casi 5 décadas de desgracias en contra de la ciudadanía nicaragüense.



En breves letras, ante tantos intereses de los políticos detentadores del poder en beneficio particulares durante 90 años, al haberse ejecutado un día miércoles 21como hoy, pero de 1934, nos referiremos a este pequeño hombre físicamente, que convertido en todo un mito ante la grandeza de su gesta en muchas acciones históricas y patrióticas, tildadas hasta como de leyendas, se le tiene en Nicaragua como Héroe Nacional.

Su trascendencia histórica en pro de la libertad de fuerzas extrañas, de la hegemonía nacional y de la soberanía patria, nos hace mencionar que, si América tiene su grandioso Libertador en Simón Bolívar, aquí en este pequeño país de Nicaragua, se tiene al Gral. Sandino como continuador de muchas ideas y sentimientos nacionalistas.

Desgraciadamente después de la independencia de 1821, políticos ambiciosos han sido respónsales de tantas guerras intestinas y de atraso económico de la nación, prevaleciendo las torpezas de los caudillos, generalmente autollamados Generales. La famosa guerra constitucionalista (por estúpida y sangrienta) provocada por el golpe de Estado del ambicioso Gral. Emiliano Chamorro; se pretendió ponerle fin, bajo la plena voluntad extranjera mediante El Pacto del Espino Negro (del 4 de mayo 1927) que era lo dispuesto por el delegado presidencial de los EE.UU., coronel Henry L. Stimson en la que se impuso por la traición del Gral. Moncada, al aceptar como prebenda se le hiciera presidente de la República, con elecciones supervisadas por los marines Yankees, pasando así al basurero, como político. No en balde el epitafio que dice: “Aquí yace un General que hizo el bien e hizo el mal; el bien lo hizo muy mal, y el mal lo hizo muy bien”.

Por su parte, muy diferente y al contrario el Gral. Sandino con una actitud digna y soberana, nació ese día a la historia, negándose ser cómplice, e iniciar su larga e intensa lucha cuya causa durante 6 años (julio 1927/dic. 1932) en que se realizaron 510 combates, a fines de hacer prevalecer la Soberanía Nacional, le hizo en estos tiempos modernos del siglo XX, ser el símbolo de la dignidad nuestra América.

Ante lo desproporcionado de las fuerzas militares en la lucha, hizo ver a David y a Goliat, murmurándose en ese entonces ser el Gral. Sandino un romántico al querer ver se enarbolase la bandera de la independencia, al no asistirle tener la menor esperanza de vencer, y hacer que se retiraran los marines del suelo patrio.

El Gral. Sandino como hombre de pueblo, le asistieron habilidades para la lucha utilizando los beneficios de la naturaleza. Su lucha le hizo ser reconocido como "Gral. de los hombres libres", mas no tener nada de las triquiñuelas que le asisten a los Políticos. Como guerrillero muy bueno, como político, después que acordó la paz, al haberse retirado del país los marines, ante la honestidad de sus aptitudes y acciones, los políticos le hicieron confiarse, asunto aprovechado por el malo y Gral. sin haber luchado, vilmente matarlo a traición. He hablado del asesino y traidor Gral. Somoza García.