El capricho de la mascletá de Almeida y sus consecuencias

Como todo el mundo habréis conocido ya, el pasado domingo se celebraba en Madrid una mascletá que tuvo rechazo incluso a nivel internacional y cuyas consecuencias estaban claras, pero ni el juzgado ni ningún organismo quiso pararlo.





Fueron casi diez minutos de traca con 300 kilos de pólvora derivados de una apuesta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a una de las zonas verdes con más biodiversidad de toda la capital.

La polémica alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), insultó a las personas que se mostraban en contra e incluso les llamó catetos a lo que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Reyes Maroto pidió públicamente unas disculpas atendiendo a los medios en una concentración celebrada el sábado en Cibeles a la que acudieron más de 500 personas para mostrar su rechazo y pedir la paralización de la mascletá.

Este mitin del PP (partido podrido), ha supuesto 45.980 euros de dinero público, al igual que tienen por costumbre despilfarrarlo en espectáculos inhumanos como la tauromaquia y cualquier otro que utilice animales.

¿Despilfarro de dinero público para un acto personal con consecuencias devastadoras que decide hacer un partido político por haber ganado las elecciones?

La mascletà del domingo junto a la Casa Campo ha dejado nefastas consecuencias, como ya avisaban los colectivos animalistas, ecologistas y asociaciones de vecinos. Cadáveres de animales, aves huyendo aterrorizadas o un perro escapando al no poder aguantar más.

Recordemos la tremenda contaminación que conllevan los espectáculos pirotécnicos y los efectos también en personas humanas como niños con autismo, bebés, personas traumatizadas por el ruido de las guerras o ancianos entre un largo etcétera.

Es vergonzoso que los políticos se dediquen a crear problemas en lugar de solucionarlos, pues a los irrespetuosos de Almeida y Catalá se sumaron Ayuso o la polémica Esperanza Aguirre realizando ambas declaraciones delirantes que no vale la pena ni repetir y burlándose de las víctimas de este aberrante acto.

Las consecuencias y caprichos del alcalde que ni siquiera asistió, no tardaron en salir a relucir, entre otros en las redes sociales del "Partido Animalista PACMA" que lleva años alertando de las consecuencias de la pirotecnia y por ello participaron tanto en la protesta del sábado como otra que tuvo lugar el domingo convocada por el vecindario.

LOS EFECTOS DE LA PIROTECNIA

Un informe publicado en la página web de AVATMA (asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia que reúne a unos 600 profesionales) destaca los efectos que tiene la pirotecnia en los animales.

Por otra parte, Rosa Más es una bióloga antiespecista que colabora en colectivos como Feumve por la protección de la infancia vegana y un menú vegano de calidad en todos los colegios, pues incluso vemos casos de bullying por algo tan sencillo de evitar.

Respecto a la pirotecnia, pide su abolición total, razonando en las siguientes declaraciones: "Entre los efectos nocivos para los animales, humanos o no humanos, podemos encontrar aquellos que derivan directamente del estruendo repentino: sobresalto, miedo, estrés o ataques de pánico, llegando a la parada cardíaca con resultado de muerte en aquellos individuos particularmente sensibles. En el caso de las aves, se ha documentado el abandono de puestas tras huir despavoridas a causa del ruido", declara.

"Además, existen consecuencias negativas graves causadas por la propia explosión del material pirotécnico, como la liberación a la atmósfera de material particulado PM10 (se trata de partículas muy pequeñas, inferiores a 10 micras), que pueden ser inhaladas provocando afección al sistema respiratorio, más grave en el caso de patologías previas y que pueden ser tóxicas por su contenido en nitratos, carbono, azufre y sales metálicas", señala la bióloga.

Y concluye: "Estas partículas pueden permanecer en la atmósfera y alcanzar grandes distancias transportadas por el viento. Debemos tener en cuenta que las demás especies animales, al igual que la especie humana, están compuestas por individuos, cada uno con sus características particulares (en biología se considera que una especie posee personalidad si los individuos reaccionan de manera diferente ante un mismo estímulo), en consecuencia, los efectos nocivos no serán generales y pueden no provocar una mortandad masiva, pero el riesgo potencial para cada uno de los individuos que puedan sufrir daño hace que la pirotecnia sea una actividad a erradicar".

AVES HUYERON ATERRORIZADAS

La Sociedad Española de Ornitología informa de que, según los estudios de campo realizados antes y después del evento, el número de aves en la zona en la que se detonó la mascletá ha disminuido, mientras que se ha constatado un aumento en las zonas más alejadas. Esto, según la organización, "apunta a que el ruido ha hecho que las aves se desplacen de sus territorios", siendo las anátidas las especies más perjudicadas.

La pirotecnia debería desaparecer por todo el daño que ocasiona en los animales, el planeta y las personas, pero por si teníamos poco, se les ocurre hacerlo en un entorno renaturalizado como esta zona de Madrid Río, hogar de cientos de especies de aves.

Por si la indignación contra este espectáculo que tanto se sabía que iba a atentar gravemente contra la fauna era poca, se sumó la reacción de un perro a cuyo dueño no tuvo mejor idea que llevarle a escuchar este espantoso ruido.

Mientras algunos asistentes echan en cara al hombre su ocurrencia, el animal consigue soltarse de su correa y huye en dirección contraria, aterrorizado y ya al menos yo, no sé lo que pasaría con el animal, lo que sí sé es que todo esto era evitable.

Otros de los muchos comentarios que he leído en redes sociales estos días hablan de la falta de empatía de provocar este estruendo mientras ese mismo sonido está matando y aterrorizando al pueblo palestino y vemos en redes sociales incluso vídeos con cadáveres de niños/as.

¿PIROTECNIA SIN RUIDO?

También me produce bastante malestar ver que algunas entidades piden regular la pirotecnia para que esta sea sin ruido y aunque pudiera reducir el mal, no es lógico quedarse ahí y justificar toda la contaminación o todas las aves que seguirían muriendo.

Cuando algo provoca sufrimiento debemos dejar de ser egoístas pensando en los demás y por ello, la pirotecnia debe ser abolida y sustituida por otros entretenimientos que no provoquen daños a un montón de animales, un montón de personas y destrocen sin piedad el medio ambiente que está como para perjudicarlo más (recuerdo de paso que la ganadería y la pesca son una de las mayores causas de la crisis climática y tienes alternativas vegetales, nutritivas y deliciosas para cualquier receta evitando la miseria que condena cada segundo a los animales a una vida impuesta e infernal).



En todos y cada uno de los artículos de opinión que hago, siempre me gusta recordar la necesidad de educar a la infancia en valores antiespecistas que promuevan el respeto a todos los animales y también en la importancia de cuidar el medio ambiente.

Limpiando patios de colegio en mi ciudad, cada día hay niñ@s que me sorprenden y en el mismo día que estoy acabando este artículo, una niña de infantil ha recogido varios residuos del suelo contándome que le parece mal el arrojar basura al suelo por los efectos que tiene en el planeta y aunque seguramente otra persona que estuviera limpiando no le daría mayor importancia, para mí esta conciencia es fundamental.

Unos cortos minutos de diversión no están justificados cuando alguien está sufriendo y es por eso que la lógica tiene que llevarnos a pensar que esta mascletá de Almeida qué tanto rechazo ha generado, no es ni mucho menos algo puntual, pues en las fallas de Valencia las consecuencias siempre son iguales y en los pueblos o ciudades que usan pirotecnia.

Ponte por un momento en el lugar de cualquiera de las aves víctimas de esta atrocidad, un niño/a con autismo o cualquiera de las víctimas ya mencionadas.

Leo también comentarios de gente que dice que si tenemos animales "de casa" o niños con autismo, tenemos que irnos de Valencia durante todas las fallas, fomentando con ello el bullying, el señalamiento y la discriminación, además de anteponiendo el egoísmo al respeto a los demás.

CONCLUSIONES: LA MASCLETÁ DEL SEÑOR ALMEIDA Y TODAS SON INJUSTIFICABLES

Como ya ha quedado acreditado por veterinarios y una bióloga, colectivos animalistas, ecologistas y vecindario afectado, la pirotecnia es un problema que hay que solucionar, pero no solamente cuando nos afecta a nosotros, pues también es egoísmo que solamente quieras que no te lo pongan en tus narices o se carguen la biodiversidad de tu ciudad.



La empatía consiste en ponerse en el lugar del otro y los políticos ya han demostrado no tenerla, pues no puede ser que una apuesta entre colegas tenga estas consecuencias y encima con miles de euros de dinero público que se están quitando a cosas importantes.

Por ello, debes saber que cada vez que participas en un espectáculo pirotécnico, estás fomentando todo el mal descrito y mediante este artículo de opinión pido a los organismos competentes suprimirlos.

Por añadir algo más, hay que recordar también todas las víctimas y en muchos casos la infancia que ha sufrido accidentes e incluso ha perdido la vida en los peligrosos espectáculos pirotécnicos. Como bien señalaba la bióloga, el uso de artefactos relacionados con la pirotécnica contribuye a aumentar los niveles de contaminación, afectando la calidad del aire, y con ello a potenciar la urgencia climática.

Los elementos pirotécnicos están hechos con compuestos tóxicos y cuando explotan, generan emisiones de monóxido de carbono que se suman a los gases de efecto invernadero y, por ende, al calentamiento global. Asimismo, generan material particulado como pólvora, azufre o carbono que queda en el aire y luego puede ser ingerido por vías respiratorias por los seres vivos.

Las personas con autismo suelen tener hipersensibilidad acústica y por ello, la pirotecnia afecta a su estabilidad emocional, generando una verdadera tortura, al igual que en el caso de los perros que se han llegado a tirar por la ventana o morir de infartos.

Respecto a las personas, no solamente sufren las niñas y niños con autismo, pues también lo hacen mayores, personas traumatizadas por las guerras, como decía antes, o en general, personas con algún trastorno o enfermedad.

Hace muchos años que decidí que no había mascletá que mereciera la pena, pues decidí ponerme en el lugar de los que menos pueden defenderse y dejé de apoyar algo que como digo, debe acabarse por una cuestión tan sencilla como el respeto a los animales, las personas y la naturaleza, pues pruebas y argumentos de todo el sufrimiento provocado por la pirotecnia no hay pocos y políticos irresponsables como tantos del PP y compañía que ahora se están partiendo de risa, son parte del problema.

Espero que te pongas de la parte correcta de la historia y entiendas que la vida da muchas vueltas y nunca sabes si puedes tener allegados que sufran todas estas consecuencias. Nuestro medio ambiente, los animales y las personas son más importantes que unos minutos de adrenalina innecesaria.