Seis claves sobre el impacto de las elecciones gallegas en la agenda política nacional

1. El PP conserva la mayoría absoluta y Feijóo sale reforzado. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sale victorioso de su primera cita electoral tras el 23J. Estas elecciones en Galicia, comunidad que gobernó durante trece años, eran una prueba crucial para medir su liderazgo. A pesar del descenso en escaños, el PP ha conseguido su principal objetivo: mantener la mayoría absoluta.





2. Fuerte varapalo para el PSOE. Estas elecciones eran un termómetro para medir si la gestión de Pedro Sánchez en los últimos meses, con asuntos tan polémicos como la amnistía, iba a tener o no efectos en las urnas. Los resultados lo han dejado claro: los socialistas han cosechado el peor resultado de su historia. Una mala noche tanto para el PSOE en Galicia como para Moncloa.

3. El independentismo crece a costa del PSOE. El gran beneficiado del batacazo del PSOE es el Bloque Nacionalista Galego, que mejora sus resultados con respecto a 2020. Estos resultados sitúan al BNG como la única alternativa al Partido Popular y elevan a Ana Pontón como líder indiscutible de la oposición.

4. Sumar fracasa en la tierra de Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, cosecha un rotundo fracaso en su tierra y sale tocada de estas elecciones al no conseguir ningún escaño.

5. VOX no logra representación electoral. Galicia sigue siendo la gran asignatura pendiente para VOX, que no consigue representación. Aunque mejora ligeramente sus resultados, incluso por encima de Sumar y Podemos, se queda lejos de lograr un escaño.

6. Las elecciones en el País Vasco y las europeas marcarán el devenir de la legislatura. Tras Galicia, en los próximos meses será el turno de las elecciones en el País Vasco y las europeas. Dos citas que marcarán el futuro del Gobierno socialista. Unos malos resultados del PSOE complicarían mucho el futuro de Pedro Sánchez y de su partido.