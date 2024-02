La II Clásica de Almería femenina presenta su recorrido oficial

El municipio de Vícar será el centro neurálgico de la Clásica de Almería femenina (1.1), que se celebrará el próximo domingo 25 de febrero y tendrá línea de salida y meta en el Corazón del Poniente. De este modo, la organización de ALCIDE quiere agradecer a esta ciudad su apuesta por la marca de la Clásica desde sus inicios, allá por los años 80.





Por tanto, Vícar será el epicentro del ciclismo femenino en nuestro país en una prueba que tendrá 102 kilómetros de recorrido. El trazado no está exento de exigencia, si bien la primera mitad del mismo será plana y junto a la costa en dirección hacia Balanegra y Adra, donde se ubicará el avituallamiento para las corredoras. Antes de eso, se habrán pasado los sprints intermedios de San Agustín (Km. 18) y Balanegra (Km.47,3).

A partir de ahí cambia todo, pues se entra en una segunda parte mucho más quebrada en la que se sucederán hasta tres puertos puntuables: empezando por el Alto de Río Chico (3ª, Km. 56,2). En un continuo sube y baja, la cota de San Roque (4ª, Km. 65,4) será la segunda dificultad puntuable.

En la localidad de Berja habrá tiempo para el tercer y último sprint intermedio (Km. 69,1) antes de afrontar el Alto del Aljibe de la Cruz (2ª, Km. 75,3). Desde la cima del puerto hasta la meta habrá poco más de 26 kilómetros, por lo que no quedará demasiado tiempo para un reagrupamiento generalizado. Ya antes de entrar en La Mojonera, las corredoras afrontarán un nuevo repecho largo, no puntuable pero que podría propiciar algún ataque ganador ya cerca de la línea de meta. Una carrera, por tanto, con dos mitades bien diferenciadas, un punto de dureza y en la que puede haber muchas alternativas de cara a la victoria final. Ya está disponible el rutómetro de la prueba.

José Muñoz, director de carrera: “Va a ser la segunda edición de la Clásica femenina, en lo que esperamos sea su consolidación en el calendario. Teníamos que agradecer de alguna forma a Vícar su apuesta por nuestra carrera desde sus inicios, y creo que la gente del municipio y todos los visitantes que quieran venir van a ver un bonito espectáculo de ciclismo femenino. La zona intermedia de carrera es un subir y bajar continuo sin descanso, que seguramente podrá romper el pelotón y seleccionar a las más fuertes para disputarse la victoria”.

Ficha técnica Salida neutralizada: Puebla de Vícar. 11:20 horas Salida lanzada: 11:30 horas. Llegada: Puebla de Vícar. 14:03 –14:20 horas. Distancia: 102 kilómetros Desnivel acumulado: 937 metros

Puertos de montaña: Km. 56,2: Alto de Río Chico (3ª,2,4 kms al 7,1%) Km. 65,4: Alto de San Roque (4ª,1,1 kms al 4,5%) Km. 75,3: Alto del Aljibe de la Cruz (2ª, 5,1 kms al 4,4%)

Sprints intermedios: San Agustín (Km. 18,2) Balanegra (Km. 47,3) Berja (Km. 69,1)