La Generación Z, la más activa del mercado laboral: supone el 50% de las nuevas contrataciones

EAE Business School, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, junto con DCH (Organización Internacional de Directivos de Capital Humano) se han vuelto a unir para elaborar el VIII Barómetro DCH sobre la Gestión del Talento en España, Portugal y Latinoamérica, en el que se constata, entre otras conclusiones, la búsqueda constante de nuevos talentos por parte de las empresas, especialmente de perfiles junior.



El informe, elaborado a partir de una muestra formada por directivos de RRHH de la Península Ibérica y Latinoamérica, señala que los puestos con menos experiencia han supuesto más del 50% de las contrataciones para un casi 40% de las empresas, mientras que los middle management fueron más del 50% de las nuevas incorporaciones, en el 13% de las empresas. Solo el 10% de las organizaciones afirmó que no han contratado a ningún perfil senior en el último año. Estas nuevas incorporaciones se han concentrado, sobre todo, en los departamentos de Logística y operaciones, así como en Comercial.

Para Carina Mellit, Directora del Strategic Research Center en EAE Business School: “nos encontramos en un entorno empresarial en continua transformación, que está haciendo también evolucionar a los departamentos de recursos humanos y personas. Por ello, la capacidad para adaptarse y migrar hacia un modelo de gestión de equipos adaptado a las prioridades y necesidades de cada persona se ha convertido en un pilar estratégico para las organizaciones”. “Las empresas que sean capaces de implementar estrategias personalizadas, adoptar nuevas tecnologías y fomentar una cultura de inclusión y colaboración tendrán una clara ventaja en la captación y retención del mejor talento”, añade Mellit.

BÚSQUEDA DE TALENTO EN TIKTOK

El VIII Barómetro también indica que la mayoría de las personas, más del 75%, se centran en el salario a la hora de rotar de trabajo, seguido de la falta de expectativas en su carrera (casi 57%), el estilo de liderazgo (31,40%) y la flexibilidad laboral (26,45%).

A la hora de profundizar en el canal de reclutamiento, el informe constata grandes diferencias según la edad y el perfil del empleado. Así, TikTok (100%), Instagram (96,77%) y X y Facebook (88%) reclutan al talento junior, mientras que LinkedIn se utiliza para los mandos intermedios y los Headhunters para los mandos directivos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El VIII Barómetro también pone de manifiesto el momento de efervescencia tecnológica que las empresas están viviendo, especialmente la IA, que es un factor imprescindible para atraer a nuevos talentos para el 70,97% de los directores de RRHH. Además, el Barómetro DCH también señala que uno de los grandes retos para las organizaciones será cómo integrar en la gestión de personas las nuevas herramientas de IA, que pueden ayudar a mejorar la experiencia del empleado y a acelerar los procesos de selección y evaluación de candidato.

FORMACIÓN SUPERIOR

Igualmente, el estudio también reafirma la importancia de formarse en escuelas de negocio, ya que su influencia en el reclutamiento de juniors asciende a un 59,7% (48,73% en el anterior Barómetro) y a 16,42% en el de los seniors (frente al 12,18% del año pasado). Además, las empresas cada vez más apuestan por desarrollar programas corporativos de reclutamiento.

Como reto para las organizaciones, el VIII Barómetro evidencia la necesidad de iniciativas para atraer de talento senior —un 78,74% de los directivos reconoció que no tiene—, y a mujeres STEM, cuyos programas solo están en una de cada tres (29,9%) compañías.

Respecto a masters, los MBA siguen siendo la opción más valorada por el 63% directores de RRHH, en franco crecimiento, seguido de la formación en IT, en Gestión de proyectos y en Marketing. A la hora de fomentar la fidelización y vinculación de los equipos, la investigación de DCH y EAE Business School confirma la tendencia de implantación de modelos de trabajo híbridos como medida para lograr un mayor compromiso de los profesionales. Además, al profundizar en el salario emocional, el horario flexible es la opción más extendida en las organizaciones, creciendo un 18% en los últimos dos años. Por primera vez en el histórico de barómetros, Salud y Bienestar aparece, por primera vez, como una variable importante para impulsar el compromiso del empleado, confirmando que el Corporate Wellbeing como una de las tendencias de trabajo en las áreas de People Management.

DESVINCULACIÓN

Cuando un empleado decide abandonar el equipo, el VIII Barómetro DCH sobre la Gestión del Talento en España, Portugal y Latinoamérica constata la importancia de la entrevista de desvinculación, presente en el 90% de las organizaciones, como herramienta para identificar los factores de rotación profesional.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Otro de los factores que influyen en la gestión el talento es la sostenibilidad de las empresas. Así, al igual que en otras ediciones, se percibe una creciente preocupación de los directivos de RRHH por integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la gestión de equipos. Los objetivos de Igualdad de género y Salud y Bienestar son los más extendidos entre las empresas, con gran diferencia sobre el resto, si bien el ODS de Reducción de las Desigualdades registró un importante aumento, de un 258%, en estos 3 años, pasando de 7,36% a 26,39%.

La relevancia de estos objetivos sostenibles también se refleja entre los directores de RRHH, ya que los integran en su agenda de trabajo y a través de la gestión del talento, son conscientes de su contribución para lograr cumplirlos. Si bien, también es importante señalar que el 11,81% de empresas que aún no trabaja sobre ninguno de los ODS.