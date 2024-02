Pedro del Hierro muestra su colección otoño- invierno 24 en la Mercedes - Benz Fashion Week Madrid

Pedro del Hierro ha desfilado en la 79ª edición de Mercedes - Benz Fashion Week Madrid, este 15 de febrero en IFEMA, mostrando sobre la pasarela su propuesta para el próximo otoño- invierno 24. Se trata de un año muy especial para la moda española ya que se cumplen 50 años desde el nacimiento de la firma, referente en el sector textil en el país y embajador de la moda española a nivel internacional.





Bajo el concepto BOREALIS, Pedro del Hierro ha presentado una colección en la que los directores creativos, Nacho Aguayo y Alex Miralles, han trasladado a todos los asistentes al momento más especial del año en ‘Hierskar', una isla remota en el círculo polar ártico con la llegada de la primera Aurora Boreal. Este ha sido el hilo conductor de esta nueva colección : una experiencia mágica, onírica, elegante y minimalista, con un aura de misterio, que poco a poco se fue transformando en un mundo envolvente, representando la inmensidad del universo y la potencia de la aurora boreal.

Nacho Aguayo y Álex Miralles han presentado una colección caracterizada por compartir códigos y en la que los paralelismos se encuentran claramente reflejados en las prendas. Lo masculino se convierte en femenino y viceversa con un juego de siluetas que se unen, con personalidad, fusionando la elegancia minimalista con el brutalismo a través de la mezcla de tejidos, texturas y colores, creando una elegante mezcla de géneros.

En la pasarela han cobrado un especial protagonismo las prendas de exterior acolchadas, siluetas tipo cocoon, abrigos, sastrería y tejidos como alpahacas, terciopelos, lentejuelas, fibras técnicas y efectos metalizados junto al tricot y a la piel, que reflejan claramente el lujo nocturno de BOREALIS. La propuesta de color está inspirada en la riqueza cromática que ofrecen las auroras boreales, con una sólida base en la que los crudos, grises, azules y negros se iluminan con las gamas de verdes, lilas, rosas y los toques plateados, que confieren un toque de sofisticación nocturna.

La colección de mujer es muy femenina , siguiendo el baile y ritmo de las auroras boreales. Superposiciones de tejido que juegan con formas y texturas y resaltan la silueta. La colección masculina, por su parte, mezcla minimalismo con maximalismo jugando con las proporciones en las que las prendas más voluminosas se combinan con otras con un fit más estrecho evocando una propuesta mucho más atrevida y rotunda que en ocasiones anteriores.

Además, en esta nueva edición Pedro del Hierro continúa su compromiso con la mujer de la mano de APRAMP, la asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer víctima de la trata. En esta ocasión, y continuando con su proyecto Mujeres ‘ByBy’ que lanzó en 2023, las mujeres de APRAMP han sido las responsables de confeccionar algunos de los diseños que han podido verse sobre la pasarela, como por ejemplo el total look de lentejuelas degradé dando de nuevo visibilidad a personas inspiradoras, en esta ocasión, en situación de vulnerabilidad.

Entre los invitados de esta edición pudimos ver a Eugenia Osborne, Álvaro Morte, Paco Roncero, Marc Clotet, María G de Jaime y Tomás Páramo, Grace y Melissa Villarreal, Marta Pombo, Xavi Serrano, Juanjo Almeida y Elsa Anka, entre otros, que mostraron sus espectaculares looks de Pedro de Hierro.

Además, durante el desfile se mostraron cuatro diseños de la colección PV 24 de TFP by Tamara Falcó, que estarán disponibles en el mes de abril en la página web de PedrodelHierro.com y Cortefiel.com y en puntos de venta seleccionados de Cortefiel.

Sobre su participación en esta nueva edición de MBFW, Tamara Falcó comentaba: “Me siento muy feliz y afortunada de poder presentar por tercera vez parte de mi colección dentro de MBFWM, el evento de moda más importante y reconocido en nuestro país. Además es un auténtico placer hacerlo de la mano de Pedro del Hierro, a quien me une una especial relación y cada nueva edición conlleva un nuevo reto para mí. Ha sido realmente un nuevo regalo y estoy muy emocionada”.

Los looks presentados en este desfile se podrán ver pronto fuera de la pasarela en los estilismos de las próximas alfombras rojas más mediáticas, protagonizadas por grandes rostros conocidos que vestirán de Pedro del Hierro en los diferentes compromisos profesionales como el próximo Festival de Cine de Málaga, entre otros.

Con BOREALIS, Pedro del Hierro afianza su presencia en MBFWM y su reconocimiento como firma de moda marca España, continuando con su gran apoyo a la moda española en este décimo año de la marca en la pasarela de moda madrileña.

Créditos de fotos: Bernabé Cordón