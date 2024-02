Pensiones 2024

Con la nueva subida de las pensiones del 3,8%, Hacienda también hace caja con el descuento al alza. De qué vale a un pensionista que le apliquen la subida estipulada, si por otro lado le quitan el doble para Hacienda. Estamos hablando de pensiones más bien bajas, que pueden tener una subida de 18 o 20€ al mes, teniendo en cuenta la carestía de vida, porque lo que sube de precio ya no vuelve a bajar, además de reducir la cantidad en muchos envases, como ejemplo, los detergentes de lavadora, que vienen casi mediados, por mencionar algún producto.



Con todo esto, dejan totalmente en duda “la garantía del poder adquisitivo de estos pensionistas”, se debería de ajustar el descuento del IRPF de acuerdo a cada pensión y en su defecto, también a la problemática de cada persona, seria lo más justo, pero la negativa del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF supone “una subida encubierta del impuesto, por no adecuarlo a la inflación”, pues ya estamos en el cuarto año de la inflación elevada, más bien parece, que no les importa como puedan sobrevivir las familias afectadas por este desconcierto.

Con lo cual, la subida del 3,8% descontando el IRPF quedaría más o menos en un 2,9% en una pensión de 1.200€, algo que no se explica por ningún medio y que no le alcanza a una persona sola, ni para la leche del mes, estamos hablando de pensiones que no sobrepasan los 18.000€ anuales, conclusión, que te dan migas de una parte y por otra te quitan el pan.

Pero deberían de poner más atención, puesto que el porcentaje a descontar del IRPF siempre depende de las circunstancias personales de cada pensionista, que, en algunos casos,se llevan a errores por parte del organismo que efectúa las subidas y retenciones, sin observar la problemática de cada uno.

Con todo este complejo de subidas y descuentos, Hacienda se embolsará más de 1.200 millones de euros solo de la subida de las pensiones.

Las cuentas son muy fáciles de calcular, no es lo mismo aplicar el cálculo a una pensión de 1.200€ que a una de 2.000 o 2.400€, las cosas cambian sustancialmente.

Pero lo más sangrante es que hace años, con la crisis del 2008, para rescatar a los bancos, el dinero se sacó de la hucha de las pensiones, entonces había superávit, algo que nunca devolvieron, a día de hoy, las ganancias que tienen los bancos al hacer balance del año son cantidades ingentes de millones, pero se siguen quejando con el impuesto a la banca, cuando algunos, te cobran hasta por hacer una transferencia, tú mismo desde el ordenador de casa, vamos, que dentro de poco te cobraran hasta por preguntar lo que han hecho malellos en tu cuenta, todos tienen sus diferencias, pero “el banco siempre gana” .

La hucha de las pensiones quedó con déficit, porque además de los bancos en esa crisis del 2008, dispusieron de ella para muchas otras cuestiones y ahora los propios pensionistas son los que tienen que ayudar y seguir contribuyendo a mantener el sistema de pensiones, en parte, porque no se crea el empleo suficiente para seguir manteniéndolas, además de no devolver todo lo que se ha sacado de la hucha. Totalmente injusto.

Un porcentaje bastante alto de pensionistas, ni se entera de todas estas retorcidas maniobras que están haciendo, los más perjudicados siempre son las rentas más bajas, su único fin es seguir exprimiéndoles hasta que se mueran, con décadas de trabajo a sus espaldas, pagando todos los impuestos religiosamente y algunos teniendo que reducir su jornada de trabajo, porque al mismo tiempo tenían que cuidar de sus mayores de casa, algo que siempre recae sobre la mujer, después vienen los descuentos cuando se jubila, cuando el mismo Gobierno le debería de pagar por hacer doble trabajo, o, de otro modo, no descontarle de la pensión, como mínimo, puesto que es su trabajo, la casa, más el cuidado de la persona mayor.

Es tanta acumulación de todo para una sola persona, que considero, que no es en absoluto justo tanto cumulo de injusticia, después de toda una vida de trabajo.

Ningún pensionista con estas condiciones debería de cobrar menos de 1.500€ al mes: el mundo esta muy mal repartido, de todos es sabido, pero siempre es lo mismo, el pez grande se come al chico.

TOTALMENTE INTOLERABLE.