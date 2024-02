Cómo hacer que mi empresa salga la primera en Google

Todas las empresas desean colocarse en el primer puesto en los buscadores. Estar en esa situación privilegiada le permitirá disfrutar de más visitas, pero también supondrá una mayor conversión en ventas. En cualquier caso, esto no resulta nada sencillo y colocarse en la primera plaza en Google solo estará al alcance de unos pocos. Merecerá la pena confiar este proyecto a una compañía especializada en SEO en Girona como Additiu.

Lograr este objetivo de manera orgánica exigirá un tiempo, por lo que habrá que tener paciencia y seguir una serie de recomendaciones en este sentido. Existe la posibilidad de recurrir en un primer momento por Google Ads, en un intento por conseguir un empujón en los inicios. Se podría compaginar este método con una adecuada estrategia SEO. Pero en realidad, lo que interesa a cualquier empresa es aparecer en el primer puesto del buscador por las palabras claves elegidas.

Pasos a dar para aparecer el primero en Google

Por nuestra cuenta, sin los conocimientos suficientes resultará prácticamente imposible situarse el primero en Google. De ahí que lo conveniente sea ponerse en manos de expertos en posicionamiento. Ellos pueden orientarnos sobre los pasos a seguir.

Buscar las palabras claves o keywords adecuadas

La empresa debe decidir las palabras claves por las cuales quiere que su negocio salga el primero en los buscadores. Esto resulta esencial para lograr el objetivo. A la hora de realizar el estudio de palabras claves deben tenerse en consideración una serie de detalles:

- Es preferible buscar palabras claves que no cuenten con mucha competencia. - Buscar palabras claves que resulten relevantes para la empresa y ayuden a obtener clientes. - Esas palabras clave deben tener un determinado número de búsquedas mensuales. - Optar por palabras clave long tail o de larga cola, que cuentan con menos competencia y pueda facilitarnos más clientes. - Es importante emplear herramientas para la búsqueda de estos términos, pero también conocer el número de consultas al mes.

Escoge un dominio adecuado

Merece la pena dedicarle un tiempo a la elección del dominio de la web. Debe ser corto y entendible por todo el mundo, tratando de asociarlo al .com. Hay dudas sobre la conveniencia de decantarse en el dominio por la marca o utilizar algunas keywords vinculadas con la actividad de la empresa, como puede ser por ejemplo electricistagirona.com.

Esta última opción era muy habitual hasta hace unos años, pero en la actualidad Google ya no le concede tanta trascendencia a las keywords e incluso le da más importancia a las web de maca. Una alternativa pasa por recurrir a un método que combina las dos opciones, como electricistaricardo.com, por ejemplo.

Importancia del alojamiento web (hosting)

Hay muchas compañías de hosting, pero debes reparar en algo más que en el precio a la hora de elegir una. Procura decantarte por una que esté situada en tu país y que preste soporte telefónico, por tickets y chats.

No te conformes con el plan de hosting más económico. Merece la pena invertir en uno de más calidad si con ello conseguimos que la página cargue más rápido y dé menos problemas. En el caso de que dispongas de una tienda online, resultará imprescindible elegir un plan potente, ya que los gestores de contenidos que se emplean para su creación consumen bastantes recursos.

Recurre al SEO local

Para contar con un mayor éxito, debes usar la palabra clave y la localización geográfica. Se trata de una estrategia de SEO local que permitirá al negocio destacar por encima del resto dentro del área en el que se sitúe. No hay que olvidar que muchas de las búsquedas son a nivel local, dentro de un territorio.

Crear un contenido de calidad

Google le concede una gran trascendencia al contenido original y de calidad. De hecho, el duplicado impide que los algoritmos del buscador sean capaces de identificar el enlace original y no podrán indexarlo.

Si el usuario puede disfrutar de una buena experiencia en la web pasará más tiempo en ella y contarás con mejores métricas en Google Analytics, con una mayor tasa de permanencia y una tasa de rebote más pequeña.