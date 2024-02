Brickon se asocia con DINE y Punta Mita Rentals para revolucionar el hospedaje de alta hospitalidad en Punta Mita

La colaboración de Brickon con Dine y Punta Mita Rentals se convierte en el primer y único servicio de gestión de propiedades para renta a corto plazo en Punta Mita "Punta Mita", un lujoso resort y comunidad residencial de 1,500 acres rodeado de 9.5 millas de playas y exuberante flora tropical en la costa del Pacífico de México, maximizará los beneficios para los propietarios ofreciéndoles un servicio integrado, altamente profesional, de gestión de propiedades para renta de corto plazo gracias a la alianza estratégica que formalizó en noviembre del 2023 con Brickon, una prestigiosa empresa mexicana de alquiler vacacional y gestión de propiedades a corto plazo, quienes actualmente tienen firmadas más de 1,000 propiedades y operan sus servicios a más de 300 propiedades de alquiler vacacional en 12 destinos diferentes en México.

En asociación con DINE, propietario, desarrollador y administrador del destino vacacional de lujo "Punta Mita", Brickon y Punta Mita Rentals introducen el único programa de gestión de propiedades y alquiler a corto plazo en Punta Mita, Nayarit, a 45 minutos de Puerto Vallarta. Esta alianza sin precedentes se traducirá no sólo en un servicio integral de manejo de propiedades a corto plazo para propietarios, sino también en una experiencia residencial de lujo, propia de la alta hospitalidad, para los huéspedes. Es así como surge el programa más competente y exclusivo de rentas a corto plazo en dicho destino turístico, materializado como "Punta Mita Rentals by Brickon".

Los huéspedes ahora podrán reservar las propiedades de dicho desarrollo a través de una plataforma de reservas y la estancia contará, no sólo con consejería para huéspedes y propietarios, sino también con servicios de limpieza y mantenimientos para que las propiedades cumplan con los más altos estándares propios de una experiencia residencial de lujo.

Eduardo Solórzano, CEO de Brickon, expresó: "estamos entusiasmados de asociarnos con Punta Mita y DINE para llevar la experiencia que posee Brickon en la gestión de propiedades a uno de los destinos turísticos más lujosos de México, con el objetivo de asegurar que los propietarios puedan maximizar su inversión, mientras que Punta Mita Rentals by Brickon se encarga de las operaciones del día a día".

La principal fortaleza de Brickon radica en la automatización y tecnología de punta que han desarrollado, lo cual les permite crecer de manera controlada con un modelo escalable manteniendo la estandarización de procesos. En este sentido, los expertos de Brickon se encargarán de todo el proceso relativo a la gestión de las propiedades como alquileres vacacionales y la generación de reservas mediante la promoción multicanal, asegurando excelencia en hospitalidad sin importar la propiedad que se elija.

De igual forma, Brickon funge como un Servicio de Concierge al hacerse cargo del seguimiento y comunicación puntual con los huéspedes, asegurando una experiencia sin contratiempos en todos y cada uno de los puntos de contacto con los mismos. Los propietarios, a su vez, tendrán acceso a una plataforma donde podrán seleccionar las fechas en las que desean ocupar su propiedad, así como visualizar su rendimiento y reportes de mantenimiento y limpieza en tiempo real.

Brickon ha logrado hacer tangibles todas las bondades de la industria hotelera con los beneficios exclusivos de las propiedades privadas para así brindar un servicio superior para los dueños de propiedades en "Punta Mita" y una experiencia sin precedentes para los viajeros que deseen hospedarse en cualquiera de las propiedades exclusivas de Punta Mita Rentals, mismas que contemplan desde lujosos departamentos de 3 recámaras hasta espacios más amplios a través de sus mansiones que tienen de 5 a 9 recámaras con acceso privado a la playa.

Otra ventaja superior de esta alianza es que Punta Mita Rentals ofrecerá una experiencia verdaderamente única al brindarle a los huéspedes acceso a amenidades exclusivas como seis clubes de playa con servicios de spa y restaurantes de alta calidad, horarios prioritarios en sus dos campos de golf Jack Nicklaus Signature, un centro de tenis y pickleball, actividades acuáticas auspiciadas por el equipo de Punta Mita Ocean Sports y acceso a los hoteles Four Seasons y St. Regis Punta Mita para disfrutar de una rica comida y bebidas.

Es así como esta alianza estratégica entre Brickon, Punta Mita Rentals y DINE revoluciona el hospedaje de lujo en la región de Punta Mita, un paraíso tropical en la Costa del Pacífico.

Para más información y reservas, consultar www.puntamitarentals.com

Sitio web oficial: brickonpm.com