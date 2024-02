¿Por qué el mundo no reconoce a los talibanes?

Han pasado más de dos años y medio desde que los talibanes regresaron deliberadamente al poder. Durante este período, ningún país del mundo está dispuesto a aceptar el riesgo de reconocer a este grupo. Incluso los partidarios más cercanos de los talibanes que han brindado apoyo financiero, armamentístico, ideológico y político a este grupo durante años, no están dispuestos a correr estos riesgos y reconocer a los talibanes como un gobierno legítimo. Ahora la pregunta central es ¿por qué no se reconoce a los talibanes?

Durante este período, la relación del mundo con los talibanes se hizo a través de la opción de la interacción política, y el mundo tenía una relación con los talibanes, si no oficialmente pero sí extraoficialmente, pero el mundo no está preparado para reconocer a este grupo como un gobierno e incluir a la hora de establecer las habituales relaciones políticas y diplomáticas.

Aquí expongo algunas razones como principales posibilidades de que el mundo no reconozca a los talibanes.

- Si se reconoce a los talibanes, se formará un sistema legal, legítimo y de votación, de acuerdo con las leyes internacionales, en ecuaciones regionales y globales. Este trabajo aumentará la responsabilidad del mundo que utiliza la tarjeta de los talibanes como herramienta política, económica y de seguridad;

- La discusión de intereses económicos, políticos, de seguridad y geopolíticos no requiere que los países del mundo reconozcan el gobierno de un grupo como éste, que es un importante violador de los derechos humanos, está en conflicto abierto con los valores modernos y trata de ocultar la El secreto radical mismo lo convierte en costumbre y le da un rostro oficial. Por lo tanto, al encubrir una cuestión jurídica de reconocimiento, aseguran sus intereses mediante la interacción con este grupo;

- Un gran número de países utilizan al grupo talibán en el poder como herramienta y lo utilizan como herramienta de presión política, económica y de seguridad entre sí. En tal caso, no se debe demostrar que este grupo perjudica al elemento (b) al tener relaciones formales con el elemento (a). Según la responsabilidad del grupo no oficial, ilegítimo y separado de los principios y principios legales, puede velar mejor por los intereses de estos países;

- El reconocimiento de un régimen terrorista requiere una interacción bilateral, derechos y obligaciones que ningún país está dispuesto a conceder tal privilegio a los talibanes. Por tanto, extraoficialmente, los talibanes seguirán siendo un elemento constructivo en las interacciones políticas, económicas y de seguridad en la región, sin ser responsables de ningún país;

- Mientras Estados Unidos no tome la iniciativa en el reconocimiento de los talibanes, otros no estarán dispuestos a asumir la responsabilidad y rendir cuentas de las acciones de este grupo a nivel internacional. Por lo tanto, mantener el statu quo de no identificar un grupo en el poder en Afganistán se puede hacer de manera intencionada, con agendas de seguridad y con medidas especiales en este campo;

- Cualquier incidente de seguridad que tenga la más mínima conexión con grupos que tienen una base en Afganistán bajo control de los talibanes, el régimen reconocido de los talibanes será responsable de ello. En este caso, la reacción en su contra requiere el cumplimiento de los principios internacionales. Por lo tanto, si un grupo proxy como los talibanes, que carece de reconocimiento internacional, está vinculado a tales incidentes, la acción inmediata contra ellos es más fácil y menos costosa;

- El grupo talibán y su presencia en el poder es un programa de seguridad, un proyecto de inteligencia y para lograr ciertos objetivos. La característica de que estos grupos proxy permanezcan en el poder es transitoria, temporal y táctica, y se utilizan como un principio equilibrador o perturbador de las ecuaciones políticas, económicas y de seguridad. El reconocimiento da una señal de garantías a largo plazo al aceptar la responsabilidad de cualquier gobierno, en cuyo caso reconocer a los talibanes estaría en contra de este plan;

- La región no está preparada para reconocer a un grupo como este, que es fuente de inspiración de pensamientos terroristas y extremistas. Si lo hace, por la seguridad de la región y la posibilidad de que otros grupos terroristas, inspirados por el régimen talibán, tomen medidas que inspiren una ola de terrorismo a un amplio nivel en la región;

- Así como la creación del grupo talibán es producto del trabajo de varios países, su desempeño es resultado de la competencia de varias potencias; su reconocimiento también provocará conflicto, competencia y confrontación política. Según reconocen los talibanes, será un proceso cerrado, complicado y extremadamente difícil;

- Ahora, después de dos años y medio de llevar a los talibanes al poder, está bastante claro que los talibanes ya no son un movimiento absoluto indiscutible, un elemento insustituible y un factor absoluto. Las difíciles condiciones internacionales, la competencia entre diferentes potencias y la aparición de factores que influyen en la situación en Afganistán, la cuestión del reconocimiento de los talibanes ocupa un lugar destacado en la agenda y en la agenda de las potencias que ven la existencia de este grupo en el poder, un elemento importante para asegurar sus propios intereses.

Según la situación actual y la actual ecuación global regional, los talibanes seguirán siendo un factor de poder hasta que la situación y las agendas políticas de las grandes potencias y de la región se transformen; millones de dólares de los gastos de su régimen serán aportados por las grandes potencias. Serán un intermediario para asegurar los intereses económicos de la región y los intereses políticos extrarregionales: minas, ruta de tránsito, electricidad, mercados económicos, negociaciones a nivel internacional, competencias intelectuales, ideológicas, tratando de proporcionar nuevos principios en el inminente orden internacional y el centro ideológico del extremismo en la región e intereses de seguridad, uso instrumental del elemento extremista de los talibanes para implementar las agendas de seguridad de las potencias regionales y extrarregionales, en diferentes niveles de la política internacional.

Este grupo debe alterar el equilibrio de seguridad a nivel regional a través de agendas extrarregionales y crear un equilibrio de seguridad y prevenir la inestabilidad. No hay una necesidad inmediata de reconocimiento mundial de este grupo.