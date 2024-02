El Equipo Kern Pharma aumenta la competitividad

El Equipo Kern Pharma continúa dando pasos adelante en este inicio de temporada 2024 y el reciente bloque de carreras superado así lo demuestra. Un crecimiento sostenido en el estado de forma colectivo a medida que sigue aumentando la competitividad en cada prueba del calendario. Las etapas en Omán y las clásicas en España y Portugal enseñan de nuevo un grupo cohesionado y con los objetivos claros en cada jornada de ciclismo.





La Muscat Classic (Omán, UCI 1.1, 09/02) dio inicio el viernes a este bloque de competición. La carrera se rompió en el repecho de Al Jissah, situado a seis kilómetros de meta: el ganador, Finn Fisher-Black (UAD), se marchó en solitario y Unai Iribar llegó en el reducido grupo de favoritos, dentro del Top-20.

Al día siguiente, el Tour of Oman (Omán, UCI 2.Pro, 10-14/02) comenzó con un sprint de gran nivel. El trabajo grupal del Equipo Kern Pharma en su preparación fue excelente y rematado por Marc Brustenga, que en su primera llegada masiva con el equipo finalizó en un destacado 9º puesto, con Ewan (JAY) como ganador. La 2ª etapa estuvo marcada por la fortísima lluvia y el final en alto en Qurayyat, donde repitió triunfo Finn Fisher-Black (UAD) e Iván Cobo mostró buenas piernas concluyendo a nueve segundos del vencedor. La 3ª etapa, acortada a 76 kilómetros debido a la climatología que acecha el país, deparó un final ideal para los ciclistas más explosivos, siendo Magnier (SOQ) el más rápido del día.

“Vinimos a Muscat Classic con la idea de que Unai Iribar estuviera en el grupo de cabeza y cumplimos con el objetivo. En la etapa inicial del Tour of Oman salimos muy satisfechos con el primer sprint de Marc Brustenga con nosotros. Todo el bloque trabajó unido y cumpliendo con sus funciones”, explica Mikel Ezkieta. “Marc venía de una caída entrenando en casa y al no sentirse al 100% hemos decidido que no saliera este lunes para que recupere. En los dos días que nos quedan, vamos a intentar proteger a Unai Iribar e Iván Cobo para que puedan hacer la mejor general posible”, añade el técnico del Equipo Kern Pharma.

La Vuelta a la Región de Murcia ‘Costa Cálida’ (España, UCI 1,1, 10/02) no fue la carrera soñada por el Equipo Kern Pharma, pero no sería por falta de ganas y actitud. Diez corredores conformaron la fuga del día que llegaría con 6 minutos a Sierra Espuña y vio reducida su ventaja a cero en lo alto del Collado Bermejo. La carrera saltó por los aires en la mitad de la ascensión y Antonio Soto, ayudado por sus compañeros y gracias a su conocimiento del terreno, pudo formar parte del selecto pelotón que perseguía al grupo de cabeza. Finalmente, unos calambres en la Cresta del Gallo dejaron al murciano sin opciones de aspirar a cotas más altas, obligándole a conformarse con la 19ª posición. El triunfo fue para O’Connor (DAT).

Al mismo tiempo, en la Figueira Champions Classic (Portugal, UCI 1.Pro, 10/02), José Félix Parra fue protagonista en la fuga del día durante gran parte del recorrido. A 55 kilómetros de meta, un ataque de Evenepoel (SOQ) fue el decisivo para la victoria. Por detrás, Pablo Castrillo luchó en un destacado grupo perseguidor, en el que finalmente llegó en 16ª posición a meta.

En la Clásica de Almería (España, UCI 1.Pro, 11/02), no hubo sorpresas y la victoria se resolvió al sprint, con Kiko Galván (19º) y Antonio Soto (21º) esprintando para lograr un buen resultado después del trabajo previo realizado por sus compañeros. Álex Jaime se vio envuelto en una caída a 50 metros de la línea de meta, afortunadamente sin consecuencias. Kooij (TJV) salió victorioso.

La Clásica de Jaén (España, UCI 1.1, 12/02) se caracterizó por la gran velocidad desde el inicio, Ibon Ruiz y Pablo Castrillo participaron con ímpetu pero sin éxito en los ataques que buscaban la fuga inicial. De esa escapada salió el a la postre ganador del día: Oier Lazkano (MOV). Castrillo destacó en los tramos de sterrato, mostrándose con fortaleza en el grupo perseguidor para acabar firmando una meritoria 13ª posición en la línea de meta de Úbeda.

Pablo Urtasun, director deportivo del Equipo Kern Pharma en Murcia y Almeria, comenta: “No hemos estado todo lo bien que nos hubiera gustado. Vuelta a Murcia fue una carrera durísima y Antonio Soto nos salvó llegando cerca de los mejores. En la Clásica de Almería, una caída descolocó a Miguel Ángel y no pudimos disputar del todo. Toca seguir trabajando, no queda otra”.

Para Jon Armendariz, técnico farmacéutico en Figueira Classic y Clásica Jaén Paraíso Interior, “el balance de ambas pruebas es bueno”. “Pablo Castrillo hizo una gran carrera de principio a fin en Figueira. La de Jaén ha sido una carrera complicada por lo que conllevan los tramos de sterrato, pero Castrillo ha vuelto a estar a su nivel y ha completado otro buen día para el Equipo Kern Pharma”, asegura Armendariz.

El Equipo Kern Pharma afrontará este martes la penúltima etapa del Tour of Oman (Omán, UCI 2.Pro, 10-14/02) y desde el miércoles y hasta el domingo estará presente en la Vuelta a Andalucia (España, UCI 2.Pro, 14-18/02).