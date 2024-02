Gran impacto en el centro de Valencia contra la oscura explotación animal

Si los mataderos, granjas, peleterías o laboratorios de sádicos experimentos con animales tuvieran paredes de cristal, el mundo se asombraría de hasta donde llega la miseria humana y el infierno de unos seres inocentes simplemente porque decidas elegir un producto y no otro, pues la demanda es la que por omisión permite lo que ocurre en todos estos perversos lugares.





Una vez más, València Animal Save salió el pasado sábado a mostrarlo en pleno centro de Valencia mediante pantallas y carteles que mostraban toda esta realidad inconcebible, generando gran impacto en la gente mientras otras personas conversaban con la ciudadanía que voluntariamente se paraba interesada.

"En la tarde del sábado estuvimos con carteles y pantallas destapando la terrible crueldad que sufren los peces en la industria pesquera, los animales considerados de granja en los mataderos y mostrando el porqué el consumo de huevos o lácteos también implica explotación y sacrificio animal. Pudimos conversar con algunos viandantes con el fin de que se pongan en la piel de los animales que son usados como alimento y proporcionándoles herramientas para que estén informados de cómo dar el paso al veganismo", ha explicado María Jesús Puertes, una de las coordinadoras del colectivo València Animal Save.

"En estas acciones aprovechamos para explicar que el veganismo va más allá de la alimentación y de que no está bien usar a los animales bajo ningún pretexto en la industria textil, en los laboratorios para que experimenten con ellos ni como una forma de ocio o diversión (caza, tauromaquia, acuarios, circos o zoológicos)", zanja la coordinadora.

Según la RAE, el especismo está basado en la discriminación por especie a los animales y desde el colectivo promueven los derechos de todas las especies sin distinción excluyéndolos en diferentes ámbitos de la vida en los que suelen ser utilizados.

EXPLOTACIÓN ANIMAL

Toneladas de animales marinos son asesinados con una tremenda angustia hasta la asfixia lenta y las redes de pesca llenan de plásticos nuestros océanos, provocando la muerte de otros animales como serían las tortugas, entre otros.

Según la ONU, 13 millones de toneladas de plástico llegan al océano cada año, provocando la muerte de cientos de miles de animales y convirtiéndose, aquellos que se degradan, en microplásticos que pasan a la cadena alimentaria mundial al ser consumidos por peces y otros animales marinos.

Toda la oculta explotación animal se produce de manera completamente inhumana y artificial, pues por poner un ejemplo los pollos malviven unos 40 días en repugnantes naves industriales sin apenas poder moverse y nadie supervisa si están heridos o necesitan cualquier atención, por lo que algunos acaban muriendo en las granjas sin ni siquiera trasladarse al matadero.

Durante esos días suelen engordados rápidamente para inflarlos de manera artificial que seguirá con este terrible viaje camino al oscuro y sangriento lugar apartado en polígonos industriales y cuyo interior no está permitido conocer, pero por las infiltraciones sabemos la miseria escondida.

La periodista Ana Pardo de Vera entró hace unos años en una granja de pollos con la activista por los animales Silvia Barquero, que en ese momento representaba a igualdad animal y la realidad que sacaron a la luz fue espantosa: animales agonizando sin ninguna supervisión, heridos, hacinados en una interminable nave industrial, con las patas enterradas en la tierra por el peso de la manipulación genética o entre muchas otras cosas, un aire irrespirable.

De igual manera, el programa salvados de Jordi Évole tuvo que asaltar una granja de cerdos porque nadie en la industria cárnica quería mostrar como tenían a los animales y lo que se encontraron fue de los peores casos de maltrato animal jamás visto y que hace unos días fue juzgado en Lorca con igualdad Animal como acusación.

Cerdos con malformaciones, canibalismo, cadáveres por todos los lados y miseria a más no poder en esa granja de los horrores vinculada a la empresa el pozo.



¿Qué ocultan todas las industrias que explotan animales para no querer con transparencia que se vean sus instalaciones que en muchos casos están certificadas con el perverso sello de bienestar animal?

El ocultismo que todas estas industrias muestran, es una clara evidencia de que no interesa que salga la luz la infernal realidad que viven millones de animales en nuestro país y por eso, los colectivos antiespecistas lo muestran ante la gente en plena calle, pues digo yo que el consumidor tendrá derecho a saber lo que pasa y recibir información para dejar de perpetuar este infierno.

CRISIS CLIMÁTICA, PROBLEMAS DE SALUD Y HAMBRE EN EL MUNDO

El respeto que merecen los animales debería ser motivo más que suficiente para dejar de perpetuar el Holocausto animal, pero también nos encontramos con otros temas que supuestamente preocupan a la gente y realmente son responsabilidad en su gran medida de la industria animal.

Según la FAO se necesitan 15.400 litros de agua para producir 1 kg de ternera, 8.700 litros para 1 kg de cordero, casi 6.000 litros para 1 kg de cerdo y 4.300 litros para 1 kg de pollo.

A este consumo desorbitado de un bien tan necesario como finito, hay que sumar su contaminación, especialmente las aguas subterráneas, y las emisiones de gases contaminantes que favorecen el efecto invernadero, sin olvidar otras consecuencias derivadas de la deforestación para producir infinitas toneladas de grano que alimenten a los millones de animales que se matan para comer cada segundo, como la pérdida y degradación de suelos y la reducción de la biodiversidad.

Según la FAO, en su informe “La larga sombra del ganado”, la ganadería es uno de los sectores con más repercusión negativa en el medioambiente, a todos los niveles. ¿Has pensado el futuro mundo que estás dejando a los jóvenes y a los más pequeños?

Respecto a la actividad pesquera, las redes llenan los mares de plástico, al igual que los cazadores llenan el monte de plástico y plomo.

Es más, la ONU afirma que una alimentación completamente vegetal es necesaria para salvar al mundo del hambre, escasez de combustible y crisis climática, pues estamos criando millones y millones de animales para explotar, destinando a su alimentación indecentes recursos vegetales que deberían ser para la población evitando criar y condenar a la miseria a esos animales y entonces habría recursos más que de sobra y no existiría el hambre en el mundo evitando todos los recursos destinados a las víctimas.

Respecto a la salud, a pesar del odio y del acoso por ignorancia a las personas veganas, todos los expertos coinciden en que no solamente es viable en cualquier etapa de la vida, sino que bien planificado llega a prevenir enfermedades. En cambio, la organización mundial de la salud ya ha puesto el foco en un montón de productos de origen animal al ser perjudiciales para la salud e incluso algunos cancerígenos.



Los animales que se consumen o derivados son condenados a una vida impuesta de miseria, manipulados genéticamente, inflados a antibióticos y hormonas, hacinados y maltratados toda su "vida" hasta acabar en el escalofriante lugar que acabará con su vida.

ALTERNATIVAS DELICIOSAS Y NUTRITIVAS

Respecto a las alternativas a esta alimentación antinatural que está destrozando todo, la demanda de una sociedad cada vez más concienciada hace que tengamos en cada vez más sitios alternativas, pues disfrutamos de nuevos sabores espectaculares y los mismos de siempre.

Al respecto, las personas que únicamente viven su vida para acosar a veganos sin saber ni por qué, suelen reprochar que imitemos los sabores, a lo que le puedes contestar fácilmente diciendo que si reconoce que podemos imitar los productos de origen animal está siendo plenamente consciente de que intencionadamente está haciendo daño para disfrutar de un mismo sabor que él mismo reconoce poder obtener de los vegetales.

Hamburguesas, queso, "productos del mar", tortillas de patata o cualquier receta de toda la vida la puedes hacer en versión vegana. Es recomendable que todo lo posible lo hagas en casa para ahorrar y también es importante fomentar el consumo de productos de proximidad.

Se puede disfrutar y elaborar todo sin que nadie sea condenado a un infierno y evitando todas las consecuencias catastróficas para nuestro futuro.

Hay mucha gente con prejuicios e ignorancia, pero disfrutamos pensando y siendo conscientes de lo que financiamos, pues mismamente en la zona de la jordana de Valencia compro unas caracolas de chocolate y unos croissants en un horno tradicional que los hace sin producto animal para todo el mundo desde hace un montón de años y a la gente le encantan.

El aceite de palma también es importante excluirlo, pues está en muchos productos por lo barato que sale producirlo a costa de la explotación de personas y niños. Este aceite está acabando con orangutanes y otras especies, pero también con el planeta y es tremendamente perjudicial para la salud.

AHORA PUEDES TOMAR TUS DECISIONES CONSCIENTES

Mucha gente, especialmente en redes sociales, se siente "atacada" cuando simplemente contamos lo que está pasando por lo que jamás entenderé el odio y la persecución a un colectivo que simplemente busca evitar todo el año posible durante nuestra existencia y se pone en la piel de las víctimas para que no tengan que sufrir y en todo caso, si no quieren que se vea lo que pasa es que algo está mal hecho y tienen claro que la sociedad lo rechazaría.



Simplemente por exponer en redes sociales lo que pasa, además de insultos vemos el clásico "vive y deja vivir" qué es justo lo que buscamos las personas veganas, vivir y dejar vivir a los más indefensos, además de evitar de paso la escasez de recursos y que nos quedemos sin planeta. La gente que no quiere que simplemente esto salga a la luz, es porque algo en su conciencia no está bien.

Mientras los cazadores quieren inculcar las escuelas, que liarse a balazos por los montes con todo lo que se mueva y condenar a una vida miserable a miles de perros, es necesario para nuestro planeta y equilibrar ecosistemas, a otros nos gustaría que supieran de dónde viene la comida de origen animal, pieles, cosmética testada en animales, en qué consisten realmente la larga lista de entretenimientos de sadismo y explotación animal...

Adoctrinamiento es educar en la violencia, pero contar la verdad de lo que está pasando para que sean conscientes, no porque las niñas y niños no tienen ni idea de que están comiendo animales y derivados, pues son los primeros que crecen viendo a Peppa pig o buscando a Nemo y viven un mundo de imaginación muy alejada de la realidad de estos animales que rechazarían si la conocieran.

En las casas y escuelas se les debería contar toda esta realidad de lo que sufren cada segundo millones de animales, el impacto en la crisis climática, problemas de salud, hambre en el mundo y alternativas para disfrutar exactamente igual.

Hay niñas y niños veganos que están mucho mejor de salud, pues también las familias suelen ser acosadas por ignorancia y una supuesta preocupación por la salud, pese a que hasta la asociación española de pediatría y todas las fuentes expertas (que no se han parado mirar) avalan esta alimentación, pero esa gente que simplemente busca pasar por su vida intentando hacer daño a los demás bajo una falsa preocupación a la infancia, nunca se ha preocupado de la obesidad infantil ni ha hecho nada por la infancia que no tiene recursos alimentarios por culpa de destinarlos a la sádica ganadería.

Por si teníamos poco, suelen aprovecharse de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad y personas que han trabajado en estos espantosos lugares, se han llegado incluso a suicidar o quedar completamente tocados psicológicamente y con pesadillas de animales en la basura, cerdos colgados suplicando por su vida ensangrentados y aterrorizados o en general pesadillas con este lugar escalofriante con sangre por todos los lados.

¿Harías con tus propias manos el trabajo sucio?

CONCLUSIONES FINALES: TÚ PUEDES DECIDIR

Mientras los animales no pueden decidir absolutamente nada y son condenados a la miseria desde su primer aliento, tú sí que puedes elegir sentir compasión y no ser partícipe de este infierno salvando vidas cada día, pues toda la industria animal es terrorífica y no solamente prácticamente nadie se atrevería a hacer todo el proceso de principio a fin, tampoco quieren ni siquiera presenciar todo lo que tienen que pasar estos animales inocentes e indefensos.

Además, se suma a la vinculación a la crisis climática, hambre en el mundo, explotación animal, traumas y problemas de salud cardiovasculares, entre muchos otros.

Tienes alternativas más que de sobra para hacer recetas y disfrutar sin ser partícipe de la angustia de las víctimas que cada segundo suplican un mínimo de decencia y compasión.

A la mayoría de medios "tradicionales" no les interesa contar la verdad porque están el servicio de los poderosos y por eso casi nunca salen las imágenes de lo que conlleva explotar animales.

Debemos apoyar los santuarios de animales que son los que realmente y de manera altruista cuidan completamente de los animales, pero las administraciones, en lugar de ayudarles, ponen problemas por la más mínima tontería, mientras a la ganadería o pesca sueltan millones y millones de tus impuestos para contribuir a toda la maldad ya descrita en lugar de apoyar las alternativas vegetales, pues por ejemplo las alternativas a la leche de vaca son muchas, pero injustamente pagan un IVA mucho mayor y aun así la bebida vegetal de soja es más barata en el supermercado que la leche de vaca y deliciosa con un café.

Sigue la página de Facebook e Instagram "València Animal Save" y cada vez que vayas a una tienda, supermercado u otros, acuérdate de todo lo que leíste y ponte en la piel de los que no pueden defenderse, los millones de animales víctimas del especismo.