​Robots dinámicos, 'mascletà' en 5D y el metaverso con las gafas de Apple Vision, entre las experiencias 'tech' del Digital Day Experience

Los más de medio millar de asistentes al Digital Day Experience 2024 podrán disfrutar de algunas de las tendencias tecnológicas del momento en el espacio Wow Xperience que el evento sobre marketing digital ha preparado para esta tercera edición, que se celebrará el próximo martes, 20 de febrero en València, en el centro La Rambleta.





Entre los distintos córners experienciales habilitados cabe destacar el del mundo del metaverso, a través de las Gafas Apple Vision, recién sacadas al mercado, de la mano de Quasar Dynamics; la presencia de robots dinámicos que interactúan con las personas gracias a E-Robots, y hasta una Mascletà en 5D en la que los asistentes podrán vivir que se siente al estar dentro de un recinto donde se procede al disparo pirotécnico, de la mano de Visit Valencia.

Cuatro talleres

Además, expertos en marketing llevarán a cabo cuatro talleres prácticos sobre SEO, inteligencia artificial o la optimización web. En concreto, el workshop Marketing + IA: herramientas para maximizar el impacto, por parte del CEO de Kupakia, Rafa Sospedra, el taller titulado Cuando tenía una grúa de coches. Caso práctico de nicho Rank & Rent & Sell, por parte de Bruno Ramos, SEO manager en la agencia SEO.eu y experto de producto de Google Adsense, el workshop The Ecommerce Game Challenge, de la mano Mauro Calza, socio directivo y estrategia en negocios B2B de Okisam, y por último el taller Pequeños detalles, grandes resultados: Optimiza tu web, por parte de Jonathan Martínez, CEO de LucusHost, y Jaime Gámar embajador de marca de LucusHost.

Casos de éxito

La ruptura de tabús y la creación de una potente comunidad virtual de Platanomelón; la brillante campaña de Estrella Galicia y Netflix en las campanadas; y cómo el branding ha impulsado el negocio de la ‘startup de hamburguesas’ Vicio, también serán protagonistas en el Digital Day Experience de IEM Digital Business School.

Las presentaciones correrán a cargo de Ramón de Meer, marketing manager de Estrella Galicia de España y Portugal, Albert Vilar, chief brand officer de Vicio, y Paula Acevedo, directora de comunicación de Platanomelón.

La cita reunirá a más de 25 profesionales de empresas como Telefónica, Finetwork, Google, Milanuncios o Cecotec (entre otros), que hablarán, durante más de 7 horas, de inteligencia artificial, data, ventas digitales, programación, UX/UI, marketing de redes sociales y creatividad. Bajo el lema ‘Turn on the future’, el Digital Day Experience encenderá las tendencias digitales que vienen para la 2024.