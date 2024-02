Seis flequillos que volverán esta próxima primavera

Tupidos, de cortina, francés, en cascada lateral, ‘bottleneck’, ‘side-swept’… pocos estilos hay más versátiles que un corte con flequillo, capaces además de marcar aún más nuestras facciones. Para esta primavera, seis flequillos que van y vienen como tendencia estarán entre los más deseados, incluyendo los ‘baby bangs’, pero también veremos mucho flequillo XXL, ‘butterfly’, coreano…





Los flequillos choppy quedan ideales en todo tipo de largos aunque no en caras muy redondas. Se trata de uno de los muchos flequillos (corto por encima de las cejas) que estiliza mucho los cortes y que arrasarán esta primavera de 2024, así como los flequillos rockeros largos y despuntados tipo Charlotte Gainsbourg, y es que en melenas XL dan bastante juego, a ser posible con capas invisibles para simular movimiento.Un icono de los sesenta y setenta como la actriz británica Jane Birkin inspiró y dio nombre a otro de los flequillos más en boga hoy en día. Como dice Sonia Atanes, directora de formación de los salones Sonia Atanes HairBeauty: “Es difícil recordar una actriz mítica con flequillo y sinpersonalidad.Estees un estilo cómodo y libre, de fácil mantenimiento y con un aire desenfadado y rejuvenecedor”.

David Lesur, de los salones David Künzle, destaca los baby bangs en todas sus formas y medidas, siendo elmás notable el ultracorto, muy recto y estructurado, no apto para todo tipo de rostros ya que requiere de bastante destreza y precisión:“Hablamos de un flequillo corto, muy corto y más bien espeso que popularizó en su momento Audrey Hepburn. También con la película Amélie gozó de mucho éxito en Francia. Sin duda,aporta mucha frescura y juventud, es perfectamente combinable con todo tipo de cortes y aunque no queda bienen rostros redondos, sí que estiliza mucho además de dotar de carácter al rostro. Eso sí, no aconsejo realizarlo en cabellos muy rizados, mejor melenas lisas y en cabellos cortos o muy cortos tipo Jean Seberg, predominando la desigualdad en las líneas. Si tu rostro es más anguloso y alargado, favorece más con el cabello largo”.

Igualmente, habrá un predominio de flequillosrectos, abiertos, desfilados… otro para no perder de vista será el gringe, tan indómito que no requiere mucho cuidado ni formas de sujetarlo,destaca por su comodidad y es muy efectivo para remarcar nuestras facciones o la propia mirada, además de disimular complejos como puedan ser una frente ancha o prominente: “No requiere de tanto corte como el flequillo clásico que todos conocemos, aunque sí de un cierto volumen que podemos aumentar con el secador para que no se pierda ni confunda entre el resto de la melena. Aconsejo a todas aquellas que quieran probarlo, que primero dejen crecerlo para así poder desfilarlo después. Queda muy bien en rostros redondos (mejor abierto) y ayuda a suavizar las caras cuadradas”– nos aconseja Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral. Y un flequillo setentero que vuelve es el bottleneck, que combina la técnica del flequillo cortina con los baby bangs, caracterizándose por mechones más cortitos en la parte central sobre la frente, y más largos abiertos en mejillas.



Aliados para lucir un buen flequillo

Para quien tenga dudas por su tipo de pelo o falta de tiempo, desde Sonia AtanesHair Beauty comparten algunos consejos para mantenerlos flequillos a punto: “Usar un buen champú seco es lo mejor para una salida express o cuando venimos del gimnasio, en cinco minutos estará a punto sin tener que lavar toda la melena. También es interesante para aportarle un punto de volumen y que no se pegue demasiado a la frente”. También es importante el secado multidireccional: “Si hay ondulaciones en la raíz, secarlo primero en una dirección y después en la otra nos ayuda a neutralizar esas formas y dejarlo con la más adecuada”.



Si es rizado, encrespado o tan fuerte que cuesta manejarlo, hacer un tratamiento de relajación del rizo o antiencrespamiento sólo en el flequillo nos asegura llevarlo liso y moldeable sin peligro de que se rice con la humedad ambiental. Otra opción que a Sonia Atanes le encanta, son los postizos: “Son perfectos para las más miedosas ya que pueden experimentar sin arriesgar. E ideales para las mujeres que les encanta cambiar de imagen por un día. Para disimular ese momento de canas en la frente o un momento en el que haya que hacer una coleta por las prisas, también son súperprácticos. Y por ultimo, son económicos y fáciles de poner”.