​“Forever. The Best Show About King Of Pop” conmemora sus 14 años de éxito con una gira europea que arrancará en la ciudad sueca de Malmö

“Forever. The best show about King of Pop” estará de gira por Europa durante los próximos meses. Un tour que coincide en el año que se cumple el 15 aniversario del fallecimiento de la mayor estrella del pop de todos los tiempos, Michael Jackson. El 25 de junio de 2009 nos dejaba el artista y un año después nacía este espectáculo con el objetivo de continuar viva la leyenda del creador de hits como Thriller, Billie Jean, Beat It o Smooth Criminal. El único espectáculo musical en torno al Rey del Pop y abalado por la familia Jackson emprende una nueva gira internacional tras haber arrasado en escenarios de medio mundo en países como España, Francia, Alemania, Portugal, México, Puerto Rico o Israel.





Este viernes 16 de febrero “Forever. The best show about King of Pop” arranca shows por Escandinavia. Tres meses antes de que Nebulossa represente a España en Eurovisión, un espectáculo nacional se subirá al impresinante escenario del Malmö Arena para hacer vibrar a la ciudad sueca con un show que ya han disfrutado millones de espectadores. Tras su estreno en Malmö el espectáculo viajará a las capitales sueca y danesa, además de once otras ciudades de ambos países nórdicos.



Tras recorrer el norte del continente, “Forever. The best show about King of Pop” viajará a las principales plazas de centro Europa como Berlín, Frankfurt, Stuttgart (Alemania), Zurich, Basilea (Suiza) y Praga (República Checa), entre otras.