"Una canción sin palabras de modismos, sería como un ave sin sus trinos"

En nuestra peregrinación por este mundo, nos encontramos con experiencias que erigen un conjunto de relaciones e interpretaciones del entorno, esto incluye un ambiente capaz de ser analizado y comprendido entre las personas donde se puede adquirir un análisis transaccional permitiendo conocernos a nosotros mismos, nuestros deseos y metas.

Asimismo, considerando lo que contribuye al desarrollo personal, tanto como el proceso, que nos estimula a alcanzar los sueños más anhelados del corazón e impulsar la creatividad desde las vivencias diarias.

Hoy tengo el honor de presentarles en esta entrevista al gran cantautor nicaragüense Sergio Tapia, mejor conocido artísticamente como "El Trovador Nica", quien posee una admirable trayectoria a través de los años y desempeño en el arte. Nuestro invitado es coautor de la antología CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, Volumen I, compilación de Carlos Javier Jarquín, (H.C EDITORES, Amazon.com, 2023).

Deseando que sea motivo de inspiración para ti, apreciado lector.

¿Cuál fue el más grande legado que le heredaron sus padres?

Indiscutiblemente, el legado que ha marcado el sendero del arte en que ha transitado mi vida, ha sido el de mi padre Arturo Tapia Román, quien fuera fundador, músico y Director de las Orquestas: Happy Boys y Jazz Carazo.

Un artista que de veras era digno de admirar.

¿Qué anécdotas de su infancia recuerda con más frecuencia?

Definitivamente, cuando participé en el grupo "Diriangén", compuestos por cinco jovencitos de 11 a 13 años.

Yo tocaba las maracas y era la segunda voz, ya que la primera estaba bajo la supremacía de Eric Rojas.

Cobrábamos 25 centavos por canción, con una popularidad única en algunas ciudades del Dpto. de Carazo, Nicaragua.

¿Qué recuerdos de su juventud elige conservar, o simplemente olvidar?

Existen buenos y malos recuerdos, y lógicamente guardo los buenos en mi cofre dorado, y los malos se los entrego al tiempo para que los ubique en los senderos del olvido.

¿Cree que el cantar serenatas fue la estimulación ideal para decidirse en ser cantante, por qué?

Definitivamente, las inquietudes del cantor se identifican con la gente. Pues al saltar a otra escala mayor, el público hace remembranzas de algunas experiencias realizadas en tempranas edades.

¿Cómo nace la idea de incluir modismo en sus composiciones musicales?

Los modismos son parte de nuestra idiosincrasia, y con ella se identifican los modismos en donde se anida nuestra cultura. Una canción sin palabras de modismos, sería como un ave sin sus trinos.

¿Cuándo fue la primera vez que le llamaron “El Trovador Nica”?

En una presentación artística en Nueva York, después de mi actuación una señora se acercó a mí, y comentó: --quiere decir que usted es trovador nicaragüense de aquí de estos lados?-

Y los amigos Daniel Santos y Don Rogelio Martínez expresaron que el nombre estaba un poco largo, y me bautizaron como "El trovador Nica".

¿Cómo fueron sus inicios artísticos cuando emigró a Nueva York?

Mis inicios fueron inolvidables en cuanto a dar comienzo a mis travesías por el difícil pero bonito transitar por el arte. Y eso fue en 1970, en el Teatro Jefferson de Manhattan, N.Y., en donde obtuve mi primer diploma por haber concursado en un concurso de canto patrocinado por Pepsi Cola y Radio 10-10 la grande de la gran urbe Metropolitana.

¿Cuál es la característica más importante al conectar con el público en sus presentaciones musicales, realizadas en: discotecas, teatros y diferentes países?

La característica es la confianza que posee cada artista en creer y poseer que es el dueño y señor del escenario.

El mensaje de todo cantor es saber conquistar el encuentro de hermandad que transmite cuando existe una entrega total con el soberano.

¿Cuáles reacciones tuvo a la inesperada noticia detección de cáncer?

No tuve reacción alguna, pues la fe en Dios, el poder de la mente subconsciente y las oraciones, fueron lo suficiente para combatir y ganarle la partida a ese portador del mal.

¿Qué se dice a sí mismo al pensar en su trayectoria que le ha merecido varios reconocimientos?

Yo sigo tratando de seguir aprendiendo para poder escalar el peldaño que me sitúe en un lugar considerable a mis aspiraciones.

Cuando logre estar en él, trataré de buscar mi propio yo como alumno, y así poder seguir aprendiendo.

¿Cómo ha sido su experiencia literaria al ser parte de Canto Planetario?

Para mí haber participado en CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, Volumen I, (H.C EDITORES, Amazon.com, 2023). Ha sido una experiencia excepcional muy instructiva y humana. Es algo que me enorgullece el haber participado, pues fue un proyecto que nunca podrá ser imitado, mucho menos igualado.

Son nuestras vivencias unidas y fundidas en un solo abrazo de paz y hermandad.

¿Por qué decide llamar ‘El Acompañante’ a una canción tan profunda?

Porque existen acompañantes buenos y malos, y el que fue testigo de mis noches de penumbras, fue un compañero maligno que su estancia en mi ser fue fatídica.

Pero con la ayuda de Dios, mi mente subconsciente y las plegarias a diario lo vencimos y expulsamos sus malignas intenciones.

¿Qué vínculo encuentra en música y poesía?

En lo que me corresponde, yo pienso que son como dos alas que se remontan al firmamento en mi sentir geminiano, y que regresan a la vida mía revestidas de emotivos poemas y sentidas melodías.

¿Qué nos puede adelantar de sus proyectos musicales y literarios?

Primeramente sacar al mercado el disco (CD), "Cantos de amor y fe".

Y el libro de poemas populares intitulado:

PRESAGIO A TI ENTRE VERSOS. PRESAGIO A TI es el Anagrama de mi nombre y apellido.