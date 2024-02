Pablo Carrascosa: “Mi principal meta es ser más constante durante el año”

Pablo Carrascosa (Santa Amalia, 2002) tiene claro el camino a seguir para conseguir sus metas y afrontar la temporada 2024, en la que será su cuarto año en el Equipo Finisher. Su constancia ya le permitió conseguir grandes resultados como la victoria de etapa y podio en la Bidasoa Itzulia y el tercer puesto en la Vuelta a Extremadura. El joven corredor extremeño analiza lo conseguido y su progresión como ciclista.





¿Cómo está yendo la pretemporada hasta ahora? Estoy contento con las sensaciones que estoy obteniendo en los entrenos, ya casi estamos terminando porque quedan dos semanas para empezar la temporada. Tengo muchas ganas e ilusión de afrontarla.

¿Con qué momento te quedas en el recuerdo de la pasada temporada? Tengo muy buen recuerdo de la Vuelta a Extremadura, aunque no fui capaz de conseguir la victoria en la clasificación genera. Es una carrera especial para mí,en casa, donde siento muy cercana la afición. Fue muy bonita.

Fuiste podio en dos vueltas por etapas importantes como Extremadura y Bidasoa. ¿Qué sentiste al quedarte tan cerca del triunfo? Es un gran logro en dos de las grandes citas para mí del año. Estoy contento por lo conseguido y por hacerlo bien, aunque a la vez triste por lo que quedarme tan cerca de la victoria. Me quedo con lo aprendido para esta temporada ser más regular y afrontar los momentos difíciles.

Disputaste dos carreras como stiagiare en el Equipo Kern Pharma Artic Race y Tour de Vendée. ¿Cómo fue la experiencia y qué aprendiste de ello? Fue una experiencia muy bonita. El Equipo Kern Pharma confió en mí para esas competiciones. Me di cuenta de la perfección y el cuidado de los detalles con los que trabajan. Espero que todo lo aprendido en esos días con ellos me sirvan para afrontar este año.

¿Qué tipo de ciclista te consideras? Creo que soy un ciclista de vueltas por etapas. Recupero bien tras los esfuerzos y considero que que podría optar por clasificaciones generales.

¿Qué objetivo personal te marcas para la temporada 2024? Mi principal meta es ser más constante durante el año. Ser lo más regular posible en las competiciones y conseguir esos puntos de mejora que necesito para optar a dar el salto al profesionalismo en las próximas temporadas.