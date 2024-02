​Luis Piedrahita estrena su nuevo show "Apocalípticamente correcto" en la provincia de Valencia por partida doble

“Sonrisas y Lágrimas - The Sound of Music” se estrenará el 14 de marzo de 2024 en el Auditorio Plácido Domingo de Madrid. 50 jóvenes actores de entre 7 y 18 años conformarán los elencos que darán vida al legendario musical de Howard Lindsay y Russel Crouse. Esta producción cuenta con un plus de valor social: todo el beneficio generado se donará a la Fundación Altius España, entidad sin ánimo de lucro dedicada al acompañamiento y ayuda de familias con escasos recursos.